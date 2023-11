Kike Márquez: "Yo he venido aquí a cumplir el sueño del cordobesismo"

Tranquilo y con ganas de volver "a ayudar al grupo". Kike Márquez, en una entrevista a el Día, reconoce que su objetivo es "claro" e indica que no ha venido al Córdoba CF "a otra cosa que a cumplir el sueño de todo el cordobesismo". Con las ideas claras, el capitán blanquiverde, que reconoce su error ante el Mérida, se centra en el Málaga y en ver "qué equipo somos". "Hay una plantilla joven, con mucho fútbol en las piernas, pero quiero ver el paso que damos en este tipo de campos", apunta el mediapunta de Sanlúcar de Barrameda.

-¿Cómo está Kike Márquez?

-Bien. La verdad que con ganas de jugar porque ya son casi tres semanas sin competir. Estoy deseando de ayudar al grupo en lo posible y más después de una victoria como la del otro día y en una semana tan bonita para el futbolista como la que tenemos por delante.

-Vivió desde fuera del campo la victoria del domingo ante el Recre, ¿cómo lo pasó?

-Yo es que cuando no juego lo paso súper mal y me pongo muy nervioso. Lo vi con Adri Castellano, pero lo pasé muy mal desde la grada. El equipo fue de menos a más e hizo las cosas fenomenal. Por ocasiones nos podríamos haber puesto por delante en el marcador antes de tiempo, pero el fútbol es como es y hay que meterla. Por suerte y acierto de Toril lo conseguimos en el 90’ y la verdad es que fue una alegría inmensa porque es una victoria súper importante por cómo se dio la jornada, por cómo la afición, en este caso, empujó en la segunda parte y el equipo lo notó muchísimo. Creo que es una importante victoria que le da mucha confianza al grupo a nivel moral.

-Importante fue ver esa comunión que se vio en la segunda parte entre la afición y el equipo y que sirvió para empujarlo hacia la victoria.

-Creo que es necesario para el grupo el sentir que estás respaldado por tanta gente. La afición dio un paso adelante el otro día, pero noto que la afición necesita algo en el campo para dar ese punto. Por ejemplo, con el Mérida en casa, a raíz de mi expulsión, creo que la afición dijo: aquí tenemos que estar nosotros. El otro día necesitaba la motivación de la afición del Recreativo de Huelva, que vino con muchísima gente, y creo que pensaron: nosotros somos el Córdoba CF y tenemos que estar con nuestro equipo. En ese sentido, el grupo lo agradeció muchísimo y la victoria prácticamente no solo lo consiguió el equipo, sino que la afición desde fuera hizo lo suyo también.

-Tres victorias seguidas en El Arcángel que son importantes para olvidar lo sucedido en la temporada pasada.

-Sí, para hacer sentir al que venga a Córdoba que es un campo difícil y que para sacar los puntos deben rozar la perfección. A nivel de confianza, de grupo y de hacer esa comunión con la afición, creo que es clave sacar el tres de tres en casa y es súper importante para nosotros.

-Comentó el pasado verano que meditó mucho para seguir aquí en Córdoba, ahora es capitán y me imagino que a gusto de haber tomado esa decisión.

-Fue un verano complicado en el que intente desconectar pero no lo hacía. Vine con la mentalidad de hacerme fuerte, de ganarme un sitio y luego con el tema del brazalete me sentí súper orgulloso de que los compañeros lo eligiesen así. La mentalidad de Kike Márquez, en ese sentido, ha cambiado mucho y estoy a gusto tanto en Córdoba como en el vestuario y en el día a día. Soy el primero que llega a los entrenamientos, que llego pasadas las 08:00 (bromea). Eso dice que hay ganas de estar aquí, del día a día con los compañeros y en ese aspecto estoy súper feliz.

-Le hizo cambiar algo lo que le comentó Iván Ania en su primera llamada.

-Era clave que el entrenador que viniera tuviese esa confianza en mí. Esa charla me dio la vida, esa ilusión por seguir trabajando y creo que, en ese caso, Iván Ania ha sido clave.

-Titular y marcando goles ante el Ibiza y en Murcia, la expulsión de San Fernando le trastoca los planes.

-Creo que en San Fernando no me equivoco yo, sino que hay un árbitro que acierta y otras veces se equivoca. Contra el Mérida fue más equivocación mía, por esas ganas de competir, de ayudar y demás, pues erré en esa acción. La realidad es que son dos expulsiones y cuatro amarillas y es un tema que me jode porque me estaba sintiendo súper a gusto dentro del campo. Son cosas que son décimas de segundo, es complicado estar tranquilo y no meter la pierna en ciertos momentos, pero creo que eso quedará ahí porque no soy una persona a la que expulsen mucho, y quedará todo como algo anecdótico.

-Le ha comentado algo Iván Ania sobre la expulsión ante el Mérida.

-Sí, lo hablamos lógicamente. Me sentí súper mal por dejar al equipo con uno menos en el minuto 3, en casa, con lo que nos estábamos jugando... si es cierto que con el gol de Casas y la expulsión de ellos me alivie bastante y con la victoria me tranquilizo, pero no es bueno quedarnos con uno menos porque somos un equipo protagonista con balón, en el que desgastamos mucho a los rivales con balón y en ese sentido en las segundas partes, como el otro día, el equipo da pasos hacia adelante y consigue los puntos.

-¿Qué sensaciones tiene con la grada este año?

-La temporada pasada íbamos con energía positiva del ascenso de Segunda a Primera RFEF. Con el tiempo, poco a poco, no le dimos de comer a ellos, se apagaron y este año, como que han ido un poco más pausadamente, pero están viendo que el equipo está bien trabajado, que hace fútbol que gusta, que el equipo va a atacar partido tras partido y sea el rival que sea y donde sea. A la afición le está gustando lo que está viendo y creo que el equipo debe ir a más.

-Y en el plano personal también.

-Está la cosa más equilibrada. Tengo ganas, sobre todo en casa, de darles lo que ellos quieren, de hacer un partido bueno para mí y hacer gol en casa, que tengo unas ganas enormes. También de tener esa cercanía con la afición que me hubiera gustado tener desde hace mucho tiempo.

-Cree que puede perder el sitio de cara al partido de Málaga tras su expulsión ante el Mérida.

-Puede ser. Los compañeros aprietan y esto es competencia sana. El otro día el equipo hizo un gran partido y si el míster considera poner ese once, hay que seguir trabajando y ganarse el puesto. Al final, he errado en esa expulsión y si el equipo compite y logra los tres puntos, pues hay que seguir trabajando. Si luego tengo que jugar 15 minutos o dos minutos, ahí estará Kike Márquez para ayudar al equipo.

-El partido es en Málaga y es de los que gustan a los futbolistas.

-Es un partido de los que todos los futbolistas de pequeño desean jugar. Está claro que somos una plantilla joven y realmente si lo que queremos es competir es en esos campos, tenemos que dar la cara y tener la personalidad que se necesita para jugar en esos campos y decir: aquí estamos nosotros y queremos estar también en la parte alta de la tabla.

-Al Córdoba le llega esta partido en su mejor momento, aunque sigue como en construcción tras los cambios realizados este verano.

-El equipo ha dado un paso adelante, pero tiene mucho margen de mejora. En los últimos cinco partidos, hemos conseguido 12 puntos y hemos dado un paso en cuanto a madurar los partidos y no precipitarnos en ciertos momentos o cuidar ciertos detalles que en inicio liga nos costaban goles y partidos. En ese aspecto, el equipo ha dado un paso adelante y puede ser que lleguemos en el mejor momento al partido tan importante del domingo.

-Se han ido pesos pesados del vestuario y se ha quedado como uno de los veteranos del equipo, ¿cómo vive esto en una plantilla más joven?

-Creo que tengo la suficiente experiencia como para sentirme el veterano del equipo. Tengo compañeros con experiencia también y a la vez tengo ese feeling con la gente joven de llevarlos en el día a día en un ámbito bueno, natural y que ellos saquen el fútbol que llevan dentro.

-¿Cómo es Iván Ania en el vestuario?

-Creo que la imagen que da de serio, por decirte algo, o de mantener distancia con la prensa o con la afición, pero para nada es así. Es una persona que me sorprende su cercanía con el jugador, ya tenga 30 o 20 años, que en ese aspecto el equipo se siente en confianza plena con él. En cualquier momento, él puede decirle cuatro cosas a la cara al futbolista y no pasa nada. Esa confianza queda ahí en el vestuario y la verdad que muy bien. En el plano deportivo, es un cuerpo técnico que se complementa muy bien y la verdad que lo que él ve y transmite al vestuario, creo que el vestuario se siente feliz a la hora de hacer el fútbol que él quiere, y eso es clave.

-En el plano institucional llegó Antonio Fernández Monterrubio y habló de la palabra ascenso en su primera rueda de prensa, ¿en el vestuario sois conscientes del objetivo del Córdoba de esta temporada?

-Al final representamos un escudo y todo el que viene aquí es consciente del escudo que llevamos hacia adelante. El objetivo está claro, el escudo es el que es y no hay que agobiarse ni obsesionarse por así decirlo. Simplemente hay que trabajar día a día. Antonio es una persona seria, le gustan las cosas bien hechas y está haciendo un buen trabajo.

-¿Cómo ve la llegada de Javi Flores a los despachos del club?

-Imagino que él estará ilusionado por ser algo nuevo y por ser el club que siente desde pequeño, pero por otro el paso de hasta aquí llegué, pues habrá sido complicado y lo habrá meditado. Le deseo lo mejor, ya estuve hablando con él y para cualquier cosa estaremos juntos. Me alegro por él porque lo deseaba de verdad.

-¿Hasta dónde puede llegar el Córdoba? Parece que hay tres equipos a otro nivel.

-Nosotros podemos hablar de la experiencia del año pasado… Si es cierto que por presupuestos que tanto Ibiza, Castellón e incluso Málaga están haciendo las cosas bien y a un nivel alto. Luego hay otros equipos que van poco a poco y echando puntos al bolsillo. Nosotros tenemos que ir haciendo nuestro camino, aislarnos de clasificación y de si este equipo o el otro, y mentalizarnos en nuestro trabajo. El equipo está haciendo las cosas bien y en cuanto a resultados pienso que tenemos que llevar algún punto más, pero el fútbol es así. Creo que poco a poco cada uno se pondrá en su sitio y ya veremos dónde estaremos y a qué peleamos.

-El partido del domingo ante el Málaga es para dar un golpe encima de la mesa.

-No, no lo veo así. Si dentro del vestuario, demostrarnos a nosotros mismos qué equipo somos. Creo que hay una plantilla joven, con mucho fútbol en las piernas, pero quiero ver el paso del equipo en ese tipo de campos. El saber la personalidad, no a nivel individual sino en el colectivo, más que resultado quiero ver esa imagen del equipo.

-¿Qué mensaje le mandaría a la afición del Córdoba?

-Ellos siempre están ahí. Después del fracaso del año pasado, creo que están a verlas venir lógicamente y yo lo entiendo. Lo comprendo porque es un palo muy gordo, pero creo que poco a poco se van a ir enganchando y van a sentir esa ilusión por el equipo. No les podemos pedir nada, porque siempre están ahí. Este finde nos acompañarán en Málaga y los haremos sentir allí.

-¿Qué le parece Córdoba?

-Tenía yo otra imagen de Córdoba, pero es una ciudad tranquila. En el día a día estoy súper a gusto. La gente te reconoce y es cercana. Es una ciudad de fútbol que tenemos que hacer que despierte en ese sentido. Creo que están dormidos por muchos años atrás malos en lo deportivo y problemas en lo institucional. Tenemos que hacer que esta afición despierte y nos lleve en volandas.

-¿Hasta dónde quiere llegar Kike Márquez en el Córdoba CF?

-Mi objetivo es claro y es el que no hablamos. Eso está más que claro. Yo no he venido aquí a otra cosa que a cumplir el sueño de todo el cordobesismo.