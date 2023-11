Iván Ania, sobre el Málaga: "Es muy buen equipo, pero les podemos competir"

El Córdoba CF afronta un partido grande este domingo con la visita a La Rosaleda, donde espera el Málaga. Un derbi andaluz que no es un partido corriente, por más que su valor sea el mismo que el de cada semana. Así lo reconoció en la previa Iván Ania, que sabe que su equipo llega en disposición de pelear por una victoria de las que dan caché, en uno de los feudos importantes de la categoría y a las puertas de asaltar los puestos de play off.

"Es un partido de otra categoría, pero la realidad es que estamos los dos en Primera Federación", aseguró el ovetense al ser cuestionado por la importancia del encuentro de esta semana. "Estará el campo lleno, con aficionados nuestros, que es un aliciente. Es un partido en el que tenemos que competir bien, tener claro dónde son fuertes ellos y pensar en atacar sus debilidades", añadió.

El técnico sabe que los tres puntos ante el Málaga pueden meter a su equipo en una nueva dimensión: "Está claro que una victoria en Málaga nos colocaría en una posición alta de la clasificación. Luego, hay campos en los que ganar es distinto. No quiero mencionar a ninguno por no menospreciarlo, pero hay campos que no es lo mismo ganar que hacerlo en Málaga, Murcia... es distinto por lo que significa y por lo que te da moralmente. Tenemos que competir muy bien el partido. Ahora estamos viendo que si no encajamos tenemos muchas más posibilidades de ganar el partido".

Esa exigente visita a Málaga le llega al Córdoba en un momento bueno del curso, quizás el mejor, a tenor de lo que señala también Iván Ania. "En cuanto a resultados sí, son mucho mejores que los del principio de liga. En cuanto al juego, a pesar de los resultados, al principio no era muy distinto. La diferencia es que ahora somos capaces de dejar la portería a cero, o al rival con muy pocas opciones de gol, y al principio nos hacían goles con facilidad", apuntó.

En referencia al rival, Ania ve al Málaga como "un equipo muy sólido como local". Si no me fallan los datos, nunca empezó perdiendo. Les he podido ver en directo y son verticales y con pegada", destacó el asturiano, que sabe que el conjunto malacitano también tendrá un amplio conocimiento de su equipo: "Nos conocemos muy bien, nos respetamos y va a ser un partido, posiblemente desde el punto de vista táctico, de ajedrez. Intentaremos anularnos los dos equipos".

La exigencia del rival no será para Ania menor ni siquiera teniendo en cuenta las muchas bajas con las que llegarán los malagueños al duelo del domingo. "Cuando tienes bajas te debilitas, pero eso no quiere decir que no puedan sacar una alineación de nivel y cambios competitivos. Estaremos a la expectativa, pero no podemos pensar en sus bajas. Es muy buen equipo, uno de los favoritos al ascenso. Muchas veces el pensar en eso te hace relajarte y perder el foco. Vamos a Málaga pensando que son muy buen equipo pero que les podemos competir, como hacemos a todos los equipos", apuntó el técnico.

El buen momento colectivo

Ania confirmó que Adri Castellano es la única baja segura y que se trabaja en poder contar con Iván Rodríguez, con problemas musculares que le harán muy difícil jugar ante su exequipo. Pese a ello, se felicitó por el momento en que se encuentra el equipo: "Ahora tenemos más alternativas. Al principio de liga había jugadores que acababan de llegar y no estaban en un estado de forma óptimo. Ahora están todos a un nivel alto. Hay gente que va entrando, otros que van saliendo, pero lo importante es tener alternativa. Es importante que juegue quien juegue el equipo no se resienta. Eso es positivo".

Hablando de nombres propios, el técnico se refirió a Kike Márquez, de vuelta tras su segunda sanción del curso, y al que ve listo para ser titular si fuese necesario: "Kike está disponible como los demás. Decidiremos, pero todavía no hemos dicho la alineación a los jugadores. Por no haber jugado una semana, no pasa nada, está en forma para poder ser titular".