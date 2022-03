Miguel de las Cuevas: "El vestuario del Córdoba CF es una piña"

Miguel de las Cuevas pasó por zona mixta después del choque contra el CD Mensajero, en el que los blanquiverdes sudaron la gota gorda para vencer (3-1). El mediapunta alicantino rompió la igualada en el marcador en la recta final de la segunda parte con un remate de cabeza y que celebró "con rabia porque sabía que era un gol importante, pasaban los minutos y se nos estaba atragantando el partido".

No fue un partido fácil ante "un equipo bien trabajado" que ya puso las cosas difíciles a los blanquiverdes en la ida. "Hemos estado un poco espesos, nos costaba la circulación", mantuvo De las Cuevas sobre el encuentro, aunque "la tranquilidad y la pólvora" que tiene este grupo, terminó por decantar la balanza a su favor.

El cordobesista elogió la competitividad del equipo en "un día malo", donde se volvieron a demostrar las ganas del plantel "cuando metimos el segundo, fuimos a por el tercero". Desde la experiencia que le dan sus temporadas como profesional, De las Cuevas aseguró que esta segunda vuelta va a ser "más complicada" porque "cuando va quedando menos se aprieta todo más, los equipos se juegan mucho y quedan pocos partidos". Además, jugar contra el Córdoba CF en esta categoría "es un plus y los equipos más salen muy motivados".

El alicantino habló sobre lo ocurrido en Canarias: "Ha sido una semana peculiar, pero el vestuario es una piña". Aunque trató de no personalizar el tema en nadie, De las Cuevas quiso reconocer la figura de Julio Cruz, el delegado del equipo, "se lo queríamos dedicar a Julio, lo ha pasado realmente mal. Estamos con él, es fundamental en el equipo y sabemos el trabajo que hace". Al final, "somos personas, cada uno se puede equivocar", zanjó el asunto el 10. Así, esta victoria servirá para que no queden dudas. "El equipo no las tiene", afirmó el futbolista alicantino "después de la semana que hemos pasado".

En lo personal, el jugador confirmó que siente "la confianza del club". "Yo juego para ser feliz y este año estoy disfrutando más que nunca", apuntó De las Cuevas. Precisamente, apeló a su extensa trayectoria como futbolista para declarar que se siente cómodo en la ciudad y con la plantilla, y que trata de "aconsejar a los jóvenes que están realizando una "buenísima temporada". Antes de marcharse, el autor del segundo gol y de la victoria blanquiverde, afirmó sobre una futura renovación que "estaría dispuesto a seguir aquí".