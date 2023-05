Manuel Mosquera: "Me voy bien, con la conciencia tranquila"

Manuel Mosquera se despedirá este sábado del Córdoba CF en el partido ante el Badajoz. El técnico gallego, que llegó con la vitola de revulsivo para tratar de rearmar al conjunto blanquiverde, busca ahora al menos un triunfo que impida que su etapa se cierre sin victorias, algo que cree que han merecido desde hace semanas. Pese a asumir que "los resultados han salido mal", el coruñés asegura que se marchará del club "con la conciencia tranquila" por su trabajo en estos dos meses finales de temporada.

Como despedida, a Mosquera le ha tocado una semana atípica, con su equipo ya sin objetivos y en medio de un ambiente festivo por la Feria de Córdoba, algo que podría dar a entender que el partido ante el Badajoz no se ha preparado con un mínimo de seriedad. Manuel, sin embargo, niega la mayor: "No tengo ninguna duda, porque lo he percibido entrenando. Está claro que no tener objetivo y no ser una semana de tensión máxima para nosotros hace que sea una semana complicada, pero nuestra obligación es honrar la competición y a los rivales. Estamos preparados para ganar, porque queremos una victoria. Pero es verdad que la semana es complicada, aunque no podemos tener dudas sobre los futbolistas, porque quieren ganar y están preparados. Mis jugadores siempre me han dado confianza, sin ninguna duda".

Ese duelo ante el Badajoz se celebrará en medio de un ambiente más favorable para el equipo visitante, que se juega la permanencia y que tendrá a más de 2.000 aficionados en las gradas empujando para conseguirla. Un aspecto más a superar para Mosquera y sus jugadores. "Puede ser inusual el ambiente pero nosotros tenemos que estar al margen de eso. Queremos que venga nuestra gente, me encantaría que el cordobesista tuviese mucha comprensión hacia el jugador. Lo digo con toda la intención de hacer ver que estos jugadores han querido hacerlo fantástico y han tenido una parte de la temporada muy buena y otra muy mala. Me gustaría ver esa comprensión, que a veces se puede mostrar con silencio. Estos jugadores se merecen esa comprensión, porque han hecho una temporada de picos, pero hasta el final han querido que las cosas salgan bien", aseguró el gallego.

Respecto al partido en sí, no tiene dudas sobre la actitud de su equipo: "Tenemos un rival que se juega la vida y una afición que estará con ellos, pero nosotros tenemos que estar al margen de eso, desde la profesionalidad más absoluta. Nuestra obligación es ganar, sin ninguna duda".

Mosquera defendió que durante las semanas que ha estado al frente del equipo ha dado "todo para que las cosas salieran bien y nos hemos merecido mucho más de lo que hemos recibido, porque creo que hemos hecho muchas más cosas bien que mal, pero los errores nos han penalizado enormemente y el desánimo ha sido muy fuerte como para poder remontar". "Pero creo que el trabajo de los jugadores y del club ha sido mucho, aunque los resultados dicen lo contrario", añadió.

Su balance personal

Haciendo balance personal de su paso por el club de El Arcángel, el coruñés se mostró muy sincero. "No me imaginaba esta situación, que estas semanas saliesen así de mal. Los resultados han salido mal y lo acepto, pero yo estoy bien, porque he encontrado confianza en el club y los jugadores, que han estado conmigo. Por esa parte me voy muy tranquilo. También he notado en la gente el respeto por mí, por mi profesión, más allá de que no estén de acuerdo con mi labor por los resultados. Me voy bien, con la conciencia tranquila. Estoy fastidiado porque quería sacar grandes resultados en un gran club, pero pronto se nos fue al traste. Una victoria nos hubiese mantenido hasta el final, estoy seguro, pero en cuatro semanas se fue todo al traste y eso te deja otras tres o cuatro semanas trabajando bajo mínimos", explicó el técnico.

Para la inmensa mayoría de la plantilla del Córdoba CF será una tarde de despedidas en El Arcángel, algo que para Mosquera ya es suficiente para que el cordobesismo despida de buenas maneras a sus jugadores. "No sabemos qué jugadores se van a quedar, pero seguro que se van a marchar jugadores que han dado todo por esta camiseta. Tienen que tener un reconocimiento, porque han puesto toda su intención. Creo que tendrían que tener esa comprensión y la gente lo sabe bien, seguro que el cordobesista que esté en el campo va a corresponder a sus jugadores como se merece", apuntó el técnico.