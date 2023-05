Manuel Mosquera: "Tenemos que ganar por cabezonería, pero somos una incógnita"

Manuel Mosquera pasó por sala de prensa en la previa del partido que disputa el Córdoba CF este sábado ante el Mérida en el estadio Romano. El técnico gallego espera un encuentro "duro" ante un rival "rocoso". Sin embargo, también habló de la salida de Javier González Calvo, "una persona que para mí es importante", y de la llegada de Antonio Fernández Monterrubio, que les pidió que hubiese "normalidad".

Cuestionado por el relevo del consejero delegado blanquiverde, Mosquera comento que "desde mi punto de vista fue sorpresivo e inesperado". "Al haber llegado estas semanas, tampoco tenía constancia de estos posibles cambios. Es sorpresiva e inesperada por la figura de Javier que para mí es importante. Es una persona que nos hemos conocido en circunstancias difíciles para mí, nos ayudó y al llegar de la mano de él te queda un vacío", comentó el técnico del Córdoba CF.

También indicó al respecto que "esto son decisiones de más arriba y se aceptan como las aceptó él en la rueda de prensa". "Después es convulsa porque ahora llega Antonio y tendrá que ver su visión del principio, y llega al club para hacer los deberes que le habrán puesto", apuntó Manuel Mosquera. Además, añadió que "cuando nos hemos conocido, hemos hablado brevemente y hemos quedado para hablar más, y la presentación con la plantilla". "Ya después fue más normal la semana y hemos trabajado para mañana conseguir la primera victoria. Es un objetivo claro y además de cabezonería", comentó el preparador gallego.

Tranquilidad en el cobro de la nómina atrasada

Sobre la figura del nuevo consejero delegado blanquiverde, Mosquera indicó que "lo primero es que Antonio nos ha dado, siendo difícil, que haya normalidad. Luego habló con la plantilla y lo mismo. Llegó aquí, vengo a echaros una mano y damos normalidad a esto, ya hablaremos, etc...". Por otro lado, también reconoció ante el impago de la nómina del mes de abril de la primera plantilla del Córdoba CF, el técnico gallego señaló que "en el tema del cobro les ha tranquilizado. Fue por circunstancias internas, pero les ha tranquilizado y yo he notado a la plantilla muy bien, entrenando bien y sin mayores consecuencias". "Obviamente la semana es convulsa por cómo empezó, pero luego se ha ido normalizando. En este mundo aprendes a cuándo hay cambios aceptarlos con la normalidad que exigen", espetó.

Sobre la cita ante el Mérida y ganar "por cabezonería", Mosquera apuntó que era "por darle un poco de broma al asunto y quitarle hierro". "Es verdad que te gustaría llevar una victoria y ganar un partido con el Córdoba, nos lo quitaríamos un poco todos. Como profesionales, hay que pelearla". No obstante, indicó que son "una incógnita" para la cita en el estadio Romano.

"Hemos trabajado igual de bien, con profesionalidad, dignidad y vamos a Mérida a ganar el partido, con nuestras fortalezas", comentó un Manuel Mosquera que analizó también "si salgo sin victorias, no, esto a un profesional le pueda pasar. Si analizas partidos o tramos, verás que hemos podido ganar, pero no ha sido así. No me va a quedar una sensación mala por no haber ganado".

"Quedan dos partidos y si consigues dos victorias, quedas bien y además está la séptima plaza. Unionistas nos saca tres puntos, pero la séptima plaza es un objetivo. Antonio nos habló de que es un objetivo porque es prestigio para el club y supone ingresos económicos dependiendo de las eliminatorias que vayan pasando", destacó. Sobre la posibilidad, Mosquera señaló que "otra cosa es que estemos a tres puntos pero tenemos ganado el goal average al Unionistas. Una victoria y el séptimo puesto, que tenemos que pelearlo fuerte, ese es el objetivo más inmediato", aclaró el técnico gallego.

El Mérida es "un equipo rocoso"

Sobre el rival, Mosquera señaló que "el Mérida ha hecho una grandísima temporada, con una idea clara". "Es un equipo reactivo y sabe penalizarte bien. Es un bloque de cuatro defensas y dos mediocentros en el que basan todo. Carlos Cintas, Nando Copete, Chuma son importantes. Ahora tienen esa sensación de haber hecho una buena temporada y están disfrutando", expuso el gallego.

"Va a ser un equipo rocoso porque es probable que no propongan, pero es un rival dificilísimo", comentó un Mosquera que indicó que el último partido que les vio fue ante el Racing Ferrol y ganaron "bien". "No dieron opción al Ferrol y me espero partido duro. Además, coronarían la temporada con esa séptima plaza. Vamos a poner los dos equipos todo. El séptimo puesto es objetivo profesional bueno y para ellos también", comentó. También espera "un partido de dos estilos totalmente diferentes y, como digo yo, el que esté en su escenario más tiempo y mejor se llevará el partido".