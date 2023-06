Manolillo: "No hay palabras, lo teníamos en nuestra mano y se nos ha escapado"

Pese a la gran temporada del Córdoba B, que quedó segundo en el Grupo X de la Tercera Federación y llegó hasta la final en el play off de ascenso, el filial blanquiverde se quedó a las puertas de dar el salto de categoría al caer derrotado en la prórroga en casa del Getafe B (3-1). Un resultado que, como aseguró al término del choque el capitán del equipo, Manolillo, dejó a los jugadores muy tristes y "sin palabras".

"No hay palabras, lo teníamos en nuestra mano y se nos ha escapado. Toca pedir disculpas y aunque suene a tópico habrá que seguir intentándolo, pero no tengo palabras ni explicación ni nada", lamentó el capitán del filial del Córdoba CF, quien catalogó el choque ante el Getafe B como "un partido de play off, de una final entre dos filiales con ocasiones para ambos".

Pese a la igualdad dentro del campo, para el lateral zurdo "la única diferencia es que ellos han metido la que han tenido" y, sin embargo, a los blanquiverdes les costó "un poco más", sobre todo después de ese 2-1 que les hizo "mucho daño": "Quiero darle la enhorabuena al equipo porque estoy súper orgulloso del año que han hecho y me siento un privilegiado de compartir vestuario con ellos", añadió.

Y es que, ante todo Manolillo se mostró muy agradecido por la temporada cosechada y "por la gente que ha estado animando en las buenas y en las malas", a la que también envió un mensaje en forma de disculpa por no haber logrado el ascenso, aunque prometió que lo seguirán intentando porque "viene algo bonito en el futuro".

Eso sí, admitió que es "complicado sacarle las cosas positivas a la temporada" tras la derrota que los deja sin ascenso y que ahora espera "desconectar y no pensar en fútbol en los próximos días". "En el deporte se pierde más que se gana y nos ha tocado perder", concluyó el jugador del filial del Córdoba CF.