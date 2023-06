El Córdoba B cae ante el Getafe B en la prórroga y se queda sin ascenso

El Córdoba B seguirá siendo equipo de Tercera RFEF la temporada que viene. Pese al gran curso que han protagonizado los de Diego Caro quedando segundos en el Grupo X y llegando hasta la final del play off de ascenso, el Getafe B le arrebató el objetivo con un tanto en la prórroga que dejó sin respuesta a los blanquiverdes y que pone fin al sueño de subir a Segunda RFEF.

Y eso que el cuadro cordobés llegaba con una ventaja de 1-0 conseguida en la ida en El Arcángel, pero el respeto entre filiales no existió sobre el césped de la Ciudad Deportiva Fernando Santos en un partido de vuelta en el que el cuadro azulón salió a por todas desde el minuto uno. De ahí que la intensidad desde el inicio fuera máxima en un choque de constantes idas y vueltas que no le vino nada bien al juego de los de Diego Caro.

Una falta lateral colgada por Manolillo que tuvo que despejar con complicaciones Josele bajo palos fue el primer acercamiento peligroso del filial del Córdoba CF antes de que los de Emilio Ferreras empezaran a acosar la meta de Lluís Tarrés. El portero tuvo que salvar a los suyos ante el disparo escorado a la derecha de Moi y luego presenció en primer persona como Rafa Diz se quedaba solo ante la meta blanquiverde y desperdiciaba una ocasión idónea para adelantar a los azulones.

Con el Getafe B mejor plantado en el encuentro, los de Diego Caro intentaron responder al buen momento de los locales estirándose en ataque. Rafa Castillo lo intentó desde lejos con una volea que se marchó alta y luego Marc Esteban remató a bocajarro frente a un Josele que evitó el tanto visitante tras el error de la zaga azulona al no despejar.

Pasados los primeros 20 minutos el Córdoba B se reencontró con su mejor juego, pero Koffi, que estaba siendo uno de los más activos del choque, volvió a sacar su velocidad a relucir por banda izquierda para ponerle un pase milimetrado al corazón del área a César, quien no logró superar a un atento Lluís Tarrés que salvó a los suyos con una espectacular mano abajo.

El choque estaba disminuyendo en oportunidades, pero no en intensidad. Eso, ante un Getafe B mejor plantado sobre el césped de la Ciudad Deportiva Fernando Santos podía suponerle un problema al filial del Córdoba CF. De hecho, cumplida la media hora de juego, llegó la recompensa local cuando Santi recibió a la altura del punto de penalti del área blanquiverde y definió de maravilla con un disparo raso ajustado al palo para poner a los suyos por delante y dejar la eliminatoria igualada.

Con el 1-0, los cordobesistas necesitaban darle calma al alto ritmo de juego en el tramo final de la primera mitad. Por eso pasaron a hacerse con el control del juego dejando menos espacios para correr a los rivales y dándole pausa a la circulación de balón. La estrategia le funcionó a un Córdoba B que pudo haberse ido al descanso con el empate en el electrónico cuando Abreu recibió un centro lateral con un excepcional control, pero la picadita por encima de Josele se marchó desviada por centímetros.

Con la reanudación tras el descanso y pese a que Diego Caro intentó revolucionar el juego de los suyos dando entrada a Juanma Bernal en punta y a Mati en defensa por Aitor Brito y Rafa Castillo, los problemas siguieron para los blanquiverdes. Y es que, César casi remata totalmente solo al segundo palo un centro de Keita desde la falta que pudo hacer mucho daño al Córdoba B.

Intercambio de golpes

Sin embargo, los blanquiverdes tiraron de la casta y la calidad que tan buenos resultados les ha dado esta temporada y no tardaron en ver puerta para ponerse el ascenso otra vez de cara. En el 57', Abreu se marchó por la derecha y se sacó un disparo forzado que detuvo el meta rival, quien no pudo evitar que el rechace le cayera a un Turmo que no falló a puerta vacía para poner el 1-1.

El filial del Córdoba CF tenía la eliminatoria donde quería. Y es que no solo mandaba en el marcador, sino que logró bajarle la intensidad a los azulones y se encontraba más cómodo sobre el césped de la Ciudad Deportiva. Sin embargo, cuando más hundido parecían estar los de Ferreras, un gran pase largo de Quique para la internada de Álex le permitió al lateral llegar a línea de fondo y meter un pase de la muerte que no falló Diego López.

La eliminatoria volvía a estar igualada cuando apenas faltaban 12 minutos del tiempo reglamentario para que concluyera el choque. Para colmo, el tanto animó a los locales, que se lanzaron al ataque en busca de un gol que evitara la prórroga. Diego Caro se encomendó a Pau Russo y Adri Ruiz para cambiar el rumbo del partido en unos minutos finales en los que el filial blanquiverde dio un paso adelante y buscó ese gol que le diese el ascenso de forma épica.

Tras varios intentos desde el balón parado, Abreu tuvo en sus botas la gloria. En el tiempo de añadido el centrocampista recibió en banda derecha y se sacó un disparo de volea potente que detuvo Josele salvando a los suyos. Pudo haber sido el tanto del ascenso para un Córdoba B que tenía que jugársela en la prórroga.

Tras una breve pausa, el primero en actuar en el alargue fue Santi, que se sacó un buen tiro desde lejos que atrapó sin problema Tarrés. Juanma Bernal y Abreu contestaron minutos más tarde poniendo a prueba a Josele en una clara doble ocasión. No dio tiempo para más en la primera mitad de la prórroga y todo se iba a decidir en los últimos 15 minutos.

Pese a que la igualdad sobre el verde apuntaba a que ambos se irían a penaltis, el Getafe B revolucionó el partido en el 107' gracias a su efectividad a balón parado. Fue Rafa Diz quien colgó desde la derecha el balón al corazón del área blanquiverde y ahí estuvo Santi para cabecearlo a gol ante la mala salida del meta cordobesista. Con el 3-1, al Córdoba B se le escapaba el ascenso y apenas quedaba tiempo para reaccionar.

A por todas, Caro dio entrada a Joaquín por Aníbal y ordenó a los suyos lanzarse al ataque. Sin embargo, los blanquiverdes no lograban conectaron los balones largos y fruto de la desesperación, en el 119' se montó una tangana por una dura entrada de Christian Delgado que le costó la roja directa al futbolista blanquiverde y también a John por agredir al centrocampista.

Con diez jugadores sobre el campo cada equipo y un descuento de cuatro minutos, el filial del Córdoba CF se aferraba a la épica para forzar al menos la tanda de penaltis. Pese a ello, el buen hacer defensivo del Getafe B le valió para evitar sustos y llevarse el triunfo por 3-1 arrebatándole el ascenso a un Córdoba B que lo mereció por méritos, pero que se quedó a un solo gol de la gloria.