El Córdoba B da el primer paso hacia el ascenso tras derrotar al Getafe B

El primer paso hacia el ascenso a Segunda Federación está dado por un Córdoba B que se impuso por la mínima al Getafe B (1-0). Los blanquiverdes toman así una leve ventaja para el choque del próximo domingo en la Ciudad Deportiva Fernando Santos. El gol de Abreu vale como oro en paño para el equipo de Diego Caro, que sueña con dar el salto de categoría. Ahora toca rematar la faena en suelo madrileño.

Con unos 2.000 espectadores en la grada de preferencia de El Arcángel, Diego Caro no cambió nada respecto al once inicial que puso en escena ante el Salerm Puente Genil. Si funciona, no se cambia nada. Y así fue. El técnico villarrense apostó por los mismos jugadores de inicio que se deshicieron el pasado domingo del conjunto pontano. De hecho, la única novedad, obligada, fue la entrada de Geovanni por el sancionado Mati Barboza.

Enfrente estaba un Getafe B que se deshizo en la ronda anterior del RSC Internacional y que solo introdujo la novedad de Jordán por el sancionado Álex González en el lateral derecho. En juego, un billete para Segunda Federación. Un premio jugoso al que solo podrá acceder uno de los dos filiales. Así lo quiso el bombo el pasado lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Con un Córdoba B fuerte en casa y un rival que tiene mejores números a domicilio que en su feudo, todo se podía esperar para abrir esta eliminatoria. De inicio, el conjunto de Diego Caro fue el primero que lo probó con un disparo de Aníbal desde la frontal del área que se fue por encima del larguero de la portería de Josele.

Con el paso de los minutos, el Getafe B se fue estirando y antes del cuarto de hora de juego Lluís Tarrés tuvo que aparecer por primera vez para sacar una providencial mano ante una falta escorada botada por Keita. Poco después, de nuevo apareció el meta del filial blanquiverde para realizar una enorme parada a un disparo de César.

Tras unos minutos de más control getafense, el Córdoba B volvió a mirar al arco de Josele. Jan tuvo cerca el gol, pero su remate, tras un centro desde la derecha de Abreu, salió por encima del larguero. Tres minutos después, el filial blanquiverde no falló y se adelantó en el marcador para delirio de sus aficionados. Abreu cazó el balón por el costado derecho y sacó un latigazo desde la frontal que se coló en la meta rival. 1-0 y éxtasis en la grada.

El tanto sentó muy bien a los de Diego Caro, que controlaron hasta el término de la primera mitad a un rival que se vino abajo. Los blanquiverdes, muy sólidos en defensa, taponaron las entradas de Keita, y Jan y Christian Delgado no dejaban trabajar a Santi García. Incluso en ataque, el filial cordobesista pudo aumentar la renta, pero el lanzamiento de Marc Esteban se topó con la buena respuesta de Josele.

Antes de llegar al término de la primera mitad, el Getafe B volvió a estirar algo sus líneas y tuvo una llegada clara, pero de nuevo emergió Lluís Tarrés para evitar males mayores. El meta del Córdoba B blocó el lanzamiento del goleador getafense, un César que no lograba perforar la portería de un cuadro local que se fue con esa mínima renta a vestuarios.

Tras el receso, el conjunto madrileño arrancó con fuerza y dio el primer susto a la parroquia local. Solo se llevaban cuatro minutos de juego cuando César, tras una gran acción de Keita, se topó con la pierna salvadora de Marc Esteban, que evitó así el empate. Acto seguido, Christian Delgado pudo poner tierra de por medio, pero se encontró con la gran respuesta de Josele bajo palos.

Con el Córdoba B bien situado y ordenado, el Getafe B no intimidaba a Lluís Tarrés. De hecho, fue el filial blanquiverde el que pudo volver a mover el marcador. Rafa Castillo se internó por su banda y metió un pase hacia Pau Russo, pero tocó lo justo un defensor getafense e impidió el remate al fondo de la red del extremo cordobesista.

Los minutos pasaban y los nervios se multiplicaban, pero los blanquiverdes aguantaban bien el tipo ante un Getafe B sin pegada. Todo lo contrario que un Córdoba B al que le faltó poner la puntilla al partido. Pau Russo se topó con Josele tras un buen pase de Abreu. Pero el choque -y la eliminatoria- siguió vivo y en cualquier acción los de Emilio Ferreras pudieron poner la igualada, aunque de nuevo emergió Lluís Tarrés para frenar a John Patrick.

En unos minutos finales de intensidad y exigencia, las ocasiones no fueron tan claras porque ambos equipos no estuvieron certeros en el último pase, pero el Getafe B, por medio de Quique, dio el último susto y los locales, en una cabalgada de Joaquín, pidieron una pena máxima que el colegiado no vio y que irritó a la grada. No hubo más y el Córdoba B se va con una leve ventaja para el choque del próximo domingo en la Ciudad Deportiva Fernando Santos (11:30), donde buscará sellar su ascenso a Segunda Federación.