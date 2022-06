Luis Oliver exige al Córdoba CF un traspaso por Isi Gómez

Parece que el fichaje de Isi Gómez por el Córdoba CF podría complicarse, pues, pese a que la entidad cordobesista tiene muy avanzadas las negociaciones con el futbolista para que, cuando quede libre de su vínculo con el Badajoz, sea nuevo jugador blanquiverde, el club pacense no tiene intención de soltarlo si no es a cambio de una cantidad económica.

El exdirector deportivo del Córdoba CF, Luis Oliver, compadeció en rueda de prensa como actual gestor del Badajoz y dejó claro que todavía no ha recibido ninguna llamada por parte de la entidad cordobesista por un Isi Gómez al que no dejará marchar gratis: "Lo he leído en la prensa. El Córdoba es de los cataríes y tiene mucho dinero, estamos encantados", señaló sobre el interés blanquiverde.

"Cuando llamen, que no se preocupen, que tendrán el precio adecuado de Isi Gómez. Aquí no se va a ir nadie por un bocadillo de mortadela nunca más. Aquí se van a ir pagando lo que hay que pagar, ya vale, esto parecía la casa de Tócame Roque", argumentó el gestor deportivo del Badajoz entre risas. Al centrocampista madrileño de 26 años todavía le resta un año de contrato con el club pacense y el que fuera director general deportivo del Córdoba CF no quiere dejar escapar una opción de hacer negocio, por lo que pretende una compensación para rescindir el año de contrato que le resta o, como alternativa, que perdone buena parte o la totalidad de las cantidades que se le adeudan desde el club.

Luis Oliver explicó en rueda de prensa que el Badajoz debe a la platilla pacense "en torno a 400.000 euros y pico", ya que los jugadores solicitaron 600.000 brutos y a eso hay que descontarle los impuestos. "Antes del día 30 de junio pagaremos a los jugadores, el día 27 o 28 para que no se pongan nerviosos", aseguró. Entre esos futbolistas se encuentra Isi Gómez, que solo llegaría al Córdoba si logra desvincularse a coste cero.

Eso sí, el gestor de los blanquinegros fue contundente con los cinco futbolistas que cuentan con un año más de contrato, como el caso del madrileño, y dijo que "quien se quiera ir, carretera y manta, que se vaya y no hay ningún problema". Una situación que podría ser favorable para que Isi Gómez recalase finalmente en el Córdoba como fichaje para la próxima temporada, pues Oliver incidió en que quieren "a gente comprometida con el club, de los que meten la pierna en cada balón".

Eliminatorias a doble partido en Primera RFEF

Ante el comunicado de la Federación Española de Fútbol en el que se abre a recibir solicitudes de clubes y federaciones territoriales para mejorar la competición, Luis Oliver señaló que desde el Badajoz quieren "que el play off sea a doble partido para que puedan jugar en el Nuevo Vivero ante 15.000 personas". Una solicitud similar a la del Córdoba CF, que espera que la RFEF la escuche y cambie las actuales eliminatorias para luchar por el ascenso a Segunda División fijadas a un partido en sede fija, por las de ida y vuelta.

Oliver, que aseguró que "el Badajoz jugará la próxima temporada en Primera RFEF" pese a los problemas económicos, también admitió que esperan estar en el Grupo I como ya hizo la pasada campaña, pues criticó las malas conexiones de su tierra en avión o tren y comentó que "hay la misma distancia a Barcelona desde Ferrol que desde Badajoz", en caso de que la RFEF decidiera poner al cuadro extremeño en el Grupo II. Una petición que, por lo contrario, no tiene el CCF, que como toda la categoría, se mantiene a la espera de esa futura distribución de los dos grupos.