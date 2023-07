Lapeña: "En el Córdoba CF sé que me voy a sentir valorado"

Adrián Lapeña es uno de esos fichajes llamados a ser importantes en el Córdoba CF. El central riojano tiene un perfil de futbolista discreto, de esos que no suelen acaparar grandes titulares, pero de los que aportan un trabajo que es trascendental para la consecución de objetivos importantes. Su currículum ya dice mucho de un zaguero que se formó en la siempre exigente cantera de la Real Sociedad y que luego pasó por equipos como el Castellón y el Deportivo de La Coruña.

Es por eso que la presión que pueda vivir en Córdoba no será un problema para él, pues sabe perfectamente lo que es pelear por el ascenso con miles de personas detrás empujando a su equipo. Lapeña llega al Córdoba CF para ser un jugador estructural, algo que ya está dejando claro en los entrenamientos y que también se observa en su determinación por recalar en El Arcángel.

El defensa se mostró agradecido a la comisión deportiva del Córdoba CF por el fuerte interés en su fichaje y destacó su ilusión por llegar a un proyecto que ve como "muy ambicioso". "Saben del compromiso que he tenido desde que empezamos a hablar, era un sitio que me gustaba bastante y desde que iniciamos los contactos me hizo especial ilusión. Espero que todo vaya bien, rememos en la misma dirección y al final del año podamos celebrar cosas bonitas", deseó el futbolista.

Más allá del tópico de todas las presentaciones, en la que los jugadores se muestran entregados a su nuevo club, lo cierto es que los tiempos del fichaje de Adrián Lapeña demuestran sus ganas de vestir de blanquiverde. El mismo futbolista lo explicó. "Cuando quieres llegar a un sitio, como me pasaba a mí, las cosas salen más sencillas y rápidas. Pienso que tienes que estar donde te quieren y aquí sé que me voy a sentir valorado. Eso es lo más importante y por eso todo ha sido tan rápido", comentó.

Acostumbrado a la "presión"

Al riojano se le preguntó también por la presión que tendrá que asumir en Córdoba, algo que no es nuevo para él atendiendo a su trayectoria. "Hablamos de clubes en los que la masa social es muy importante, pero yo estoy aquí porque me gustan estos proyectos, con esta presión. El jugador tiene que sentir algo especial el domingo y con masas sociales así lo puedes sentir. Tienes que ser capaz de evadirte de eso pero sin olvidarnos de que son los que nos tienen que ayudar cada fin de semana", aseguró Lapeña.

En los primeros entrenamientos, a Adrián Lapeña se le empieza a ver muy cómodo ya con Dragisa Gudelj, en la que puede ser una pareja de centrales titular en el Córdoba CF, aunque él prefiere ir poco a poco. "Es pronto para ver eso, pero cuando entrenas con jugadores de esa calidad, todo es más sencillo. En esta plantilla hay jugadores de mucho nivel y eso te hace todo más sencillo. Lo que hay que hacer es conocernos para que al míster le salga rodado todo lo que quiera poner en práctica", indicó.