Adilson, un "profesional" para el Córdoba CF

El Córdoba CF presentó este martes a Adilson Mendes, uno de sus fichajes más codiciados que llega a El Arcángel después de una temporada curiosa en el Badajoz en la que vivió de todo, desde un conato de rebeldía a una renovación por objetivos y una posterior liberación de su contrato debido al descenso de los pacenses a Segunda RFEF.

Es por eso que Juanito, el director deportivo del conjunto blanquiverde, se mostró especialmente contento por su fichaje. "Ya el año pasado lo pretendíamos y nos ha costado trabajo pero ya está aquí. Amplió con el Badajoz pero al descender ya es jugador del Córdoba CF. Estamos muy contentos de que estés aquí", aseguró el gaditano al extremo portugués.

De Adilson, por encima de su talento futbolístico, Juanito quiso destacar su última visita a El Arcángel, precisamente el día en que el Badajoz descendió: "Adilson fue un profesional y de hecho nos hizo un gran gol aquí. El jugador demostró esa profesionalidad, que por eso también estamos contentos de que esté aquí, porque demostró que puede pensar en dos escenarios y lo hizo bien con el club que le ha pagado y lo ha cuidado".

Igualmente agradecido se mostró el luso, que se acordó de "Juanito, el presidente y Raúl Cámara" por haber insistido tanto en su fichaje: "Estoy muy contento, es un equipo que desde que llevo en España he seguido y que me gusta bastante".

El lisboeta, que reconoce que no lleva demasiado bien el calor pese a que en Badajoz tuvo que pasar por algo muy similar, se mostró "muy a gusto" tras sus primeros días en El Arcángel. Sobre su rol en el equipo, el portugués no escondió que llega con la idea de ser importante, pero sabe que tendrá que ganárselo. "Todos los jugadores quieren empezar siendo titulares, pero eso lo decidirá el míster. Yo vengo para ayudar al equipo y dar el máximo que pueda. Daré el 100% y si me toca jugar bien, pero si no, esperaré mi momento", comentó.

Su contrato con el Badajoz

Al extremo se le cuestionó también por ese último partido en El Arcángel y por el supuesto de que el Badajoz se hubiese salvado, lo que habría impedido su llegada a Córdoba. "En ese momento estaba más metido en mantener al Badajoz en la liga. Y el tema del Córdoba, como ha dicho Juanito, al descender con el Badajoz he tenido la posibilidad de descender aquí. Si no hubiera descendido el Badajoz, tenía firmado un contrato con ellos y a lo mejor me hubiera quedado allí", reconoció.

También se refirió Adilson a los objetivos del Córdoba y su percepción del equipo, aunque a nadie se le escapa que es pronto para evaluar el nivel real del grupo con varios fichajes todavía por hacer. "Es verdad que hay muchas caras nuevas y nos estamos conociendo, pero en el vestuario hay ya una buena dinámica y eso es muy bueno. Esperamos hacer la mejor temporada posible para cumplir los objetivos", apuntó el lisboeta.