Juanma Barrero: "El Córdoba CF es un rival peligroso siempre"

El Mérida aguarda a un Córdoba CF que es "un rival peligroso siempre", como indicó Juanma Barrera en sala de prensa en la previa del envite de este sábado. "No creo que vayan a venir aquí a vernos ganar", comentó el preparador de un cuadro emeritense que tiene dos puntos más que los blanquiverdes y que aspiran en esta recta final de la competición a conseguir su plaza para la Copa del Rey de la próxima edición.

Juanma Barrero comentó que han preparado la cita ante el Córdoba CF "con la misma ilusión que venimos compitiendo en estos últimos meses". "Sabemos que habrá mucha gente, que vendrán a disfrutar y a dar la despedida al equipo y nosotros queremos hacerlos disfrutar y que se lo pasen bien, ese es el ánimo con el que afrontamos el partido". También aclaró que lo afrontan "con las ganas de ilusionar a la gente de que vean un buen partido e intentar ganarlo, que nos hará más feliz del todo".

Cuestionado por la crisis de resultados del Córdoba CF, Barrero comentó que "no estoy yo allí. Lo que se ve desde fuera es que te lleva todo al desánimo. Tenían mucho ilusión por quedar primeros porque iban en buen camino y luego por meterse en play off, pero han ido perdiendo esos objetivos y luego al profesional les lleva a la desilusión". "Luego habrá mil cosas más, la afición se enfada, pero el Córdoba al final tiene buenos jugadores, tiene un buen equipo y es un rival peligroso siempre", apuntó el técnico del Mérida.

Sobre la caída en la tabla de los blanquiverdes, Barrero resopló y dijo que "seguro que ha habido" otros casos. "Vivirlo no lo he vivido, pero tan drástico, que vayas primero y quedes a mitad de tabla... al final tienes ilusiones y expectativas, y no solo la afición", señaló. Además, apuntó que "si luchaban por un ascenso u otra ilusión y de repente no conseguirlo y se escape, genera desilusión y la desilusión no es buena porque siempre hay que tener ilusión para conseguir las cosas".

El objetivo de la Copa del Rey

Por otro lado, Juanma Barrero también comentó que el Córdoba CF tiene "buenos jugadores, buenos futbolistas y en conjunto son un buen equipo". "No creo que vayan a venir aquí a vernos ganar nosotros. Vendrán a competir y a que les salgan las cosas", comentó el preparador del Mérida. Además, añadió que es "un rival que echa en falta el acierto, pero hace cosas bien y es capaz de llegar al área. Le está faltando ese acierto".

Sobre la cita de este sábado en el Romano, Juanma Barrero apuntó que tiene a todos sus jugadores "disponibles". "Estamos peleando por un objetivo que es clasificarnos para la Copa del Rey y pondremos a lo que mejor hayamos visto en esta semana", argumentó sobre su posible once inicial. Además, aclaró que "también pondrá a los que quizás por la forma de jugar del Córdoba CF requiere una forma de jugar".