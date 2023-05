Canario, la única novedad de la convocatoria del Córdoba CF para la cita en Mérida

"La misma convocatoria del otro día, pero sumamos a Canario". Manuel Mosquera, como indicó en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado en el estadio Romano, cuenta con 19 jugadores para la cita que medirá al Córdoba CF ante el Mérida. Al igual que sucedió el pasado domingo ante el San Fernando, el preparador gallego no llevará citado a ningún miembro de la plantilla de un filial blanquiverde que se juega el domingo ante el Salerm Puente Genil el pase a la eliminatoria final del play off de ascenso a Segunda RFEF.

"Somos 19, se incorpora canario y seguimos sin Felipe Ramos, Javi Flores, Puga, Ekaitz Jiménez, Gudelj -al que se le pudo ver celebrando el pase a la final de la Europa League en el Sánchez Pizjuán junto a su hermano Nemanja- y ya está". De este modo, el técnico gallego repite "la misma convocatoria del otro día, pero sumamos a Canario", que entrenó ya con normalidad durante esta semana junto al grupo tras superar una lesión que lo apartó de los últimos cuatro encuentros.

Aunque se pudo ver este jueves a Javi Flores entrenando al margen del grupo en El Arcángel, el de Fátima no llega a tiempo al compromiso de este sábado en Mérida. Tampoco lo hará un Carlos Puga que sigue fuera de los planes de Manuel Mosquera. De hecho, no juega desde que lo hizo ante el Rayo Majadahonda y ya son cuatro duelos fuera.

Cuestionado por la baja de Puga, Mosquera indicó que "no me pones en ninguna tesitura. El cuerpo médico me dice que tiene una afectación en el pubis y el jugador dice que con esa afectación no puede jugar, que le molesta y se ve impedido para jugar". "Yo creo en lo que me dice Puga y no tengo nada más que decir. Para mí no existen especulaciones", comentó el técnico gallego.

Con cinco bajas y una convocatoria de 19 jugadores, el Córdoba CF se desplazará a Mérida con el objetivo de sacar los tres puntos para poder pelear en esta recta final del campeonato por un séptimo puesto que le daría la opción a los blanquiverdes de jugar la Copa del Rey del próximo curso. Para ello, deben ganar a los emeritenses y esperar a lo que haga un Unionistas que tiene tres puntos más, aunque tiene perdido el goal average con los cordobesistas.