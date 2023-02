Juanito: "Los cambios, a priori, son muy positivos"

Con el punto y final al mercado invernal, Juan Gutiérrez Juanito quiso valorar los movimientos realizados por la entidad blanquiverde en este mes de enero, aunque mantiene la puerta abierta a firmar a un defensa central que complete el plantel de Germán Crespo. El director deportivo del Córdoba CF habló de los casos que no se pudieron concretar, pero reconoció que están "contentos", pero no podrán realizar "una valoración hasta que los jugadores participen". Además, indicó que "las notas las pondrán al final de la temporada".

En el caso de Scepovic, al que le pasaba igual que a Adri Castellano -no fue liberado por la Ponferradina-, Juanito indicó que tenían "acuerdo con el jugador y estaban pendiente de su desvinculación con el equipo chipriota. Luego se complicó la cosa y cada club y cada país se manejan de diferentes formas. No íbamos a asumir ningún sobreesfuerzo por un jugador para compensar una situación delicada por otro club".

"Manejamos otras alternativas y es importante de cara al futuro que la dirección deportiva se muestra fuerte e inflexible", destacó Juanito. Además, reconoció el gaditano que trabajan "para el presente y el futuro inmediato". "Si vimos la posibilidad de igualar o mejorar con el caso de Juan Villar", por lo que contactó "con el míster y tiramos con la operación para adelante". "Nos validaron la licencia en los últimos minutos", destacó.

A pesar de que Juan Villar "no trae mucho ritmo de juego", el hecho de apostar por él es porque tiene una "gran trayectoria con participación en todas las categorías". Además, es "un jugador que lo que nos convence un poco al hacerlo es esa trayectoria". "Aunque rindió a gran nivel cuando era jugador de banda, ahora con la edad y sus características es más jugador de ataque o para jugar con dos puntas", reconoció Juanito.

"Aquí nos puede aportar mucho, viene con ganas e ilusión", destacó el director deportivo del Córdoba CF sobre un Juan Villar que es "un jugador que tiene gol, está en forma, es inteligente, nos puede aportar y nos daban referencias positivas".

Sobre lo sucedido en este mes de enero, Juanito destacó que están "contentos, pero, es como todo, hasta que los jugadores no participen no podemos hacer una valoración final y las notas las haremos al final de la temporada". El director deportivo cree que han ganado "con el cambio", ya que se fueron "jugadores sin gran participación y hemos conseguido que vengan jugadores que participasen mucho o que son de categoría superior como Camus, Armando o Juan Villar". "Los cambios son, a priori, muy positivos", reconoció el gaditano sobre las cinco incorporaciones realizadas, aunque "el mercado no ha acabado para nosotros por el central".

Por otro lado, sobre la salida de Ramón Bueno al Fuenlabrada, Juanito señaló que es "un jugador que hicimos el verano pasado para que fuera ese 6 posicional, pero el chico no ha tenido suerte. Ha jugado poco, pero lo ha hecho bien". "Nos interesa de que pueda disponer de minutos porque es un jugador que queremos recuperar porque tiene un año más de contrato", reconoció el gaditano. Además, añadió que "con lo que nosotros firmamos, Caballero y Armando y Javi Flores y Diarra veíamos que iba a tener poca participación", por lo que se hizo este movimiento "por el bien de la entidad y del jugador".

"Nos hemos adaptado a la situación"

También fue claro Juanito al señalar que durante este mercado invernal se han ido "adaptando a la situación". "La idea del inicio era complementar, reforzar, pero no era una idea tan clara de que abandonarán tantos la entidad", desveló el gaditano. De hecho, "podíamos prever de que algún jugador podía salir y esperábamos esa situación en silencio y nos movíamos por si necesitábamos sustitutos".

"No nos hubiera importado retener a todos esos jugadores y todos encontraron buenos destinos, lo que habla bien del nivel de la plantilla en su composición en verano", destacó Juanito. Además, comentó que los que han llegado a la entidad tienen "experiencia en categoría superior o más minutos en sus equipos, pero tenemos que verlos rendir en el Córdoba CF". "En nuestra mente estamos contentos y si cerramos lo del central sería magnífico", sentenció el gaditano.

"Tenemos un presupuesto y estamos en positivo"

Por otro lado, sobre la marcha de Cedric en el cierre del mercado, reconoció Juanito que "el problema de avanzar antes es que te cuesta más dinero". "Tenemos un presupuesto y, como dato, estamos hasta en positivo con todos los cambios realizados. Esta ingeniería tiene sus tiempos y vemos el ahorro económico. Tenemos estrategias y nos adaptamos y modificamos porque estamos contentos por cómo ha salido todo. Si el plano económico está todo en regla y queda algo de dinero, es mejor para todos", afirmó el director deportivo.

También desveló ha visto que hicieron "muchos fichajes para el puesto en el que estamos y he explicado las circunstancias, pero he visto que otros equipos han fichado mucho". "El mercado ha sido numerosísimo si ves otras categorías. En Primera o Segunda se mueven por dinero, aquí ves más trueques y no ves traspasos. Aunque ha habido jugadores con traspasos, algunos con cantidades altas. A veces la necesidad de los equipos, las ganas de cubrir puestos y el poder económico lo pueden hacer", comentó Juanito.

"Al final se ha movido mucho el mercado en invierno y ahora toca fijarnos en lo nuestro, en estar contentos con lo producido y lo que a lo mejor se produce", reconoció un director deportivo del Córdoba CF que pone el punto de mira en "recuperar las sensaciones en el equipo".

Al contrario que en verano, ahora la única pega es que hay "poco tiempo" de adaptación porque toca jugar el domingo. "En un par de meses puede ir el equipo como un tiro, pero hay que pasar este mini bache y conseguir resultados y coger confianza, que los nuevos encajen en el modelo de Germán y veamos el Córdoba CF reconocible que se ha perdido en estas últimas dos semanas", comentó Juanito.