El Córdoba CF mantiene la puerta abierta a firmar a un defensa central

El Córdoba CF no cierra la puerta a incorporar a un defensa central a su plantilla pese a finalizar el mercado "activo", como reconoció Juan Gutiérrez Juanito tras la puesta de largo de Marco Camus como nuevo jugador blanquiverde. El director deportivo reconoció que se van a dar "un margen corto para tomar una decisión, pero tenemos nuestras opciones y las vamos a agotar".

En la valoración del cierre de este mercado invernal, Juanito indicó que salieron "seis jugadores y entraron cinco, de momento, porque hemos dejado una ficha libre". También aclaró que se fueron "adaptando a la situación" conforme avanzó este mes de enero tras la petición de salida de jugadores con menos protagonismo a las órdenes de Germán Crespo.

Cuestionado por la opción de firmar a un jugador que esté en este momento sin equipo, Juanito afirmó que existe la posibilidad de que pueda llegar un central para completar la plantilla porque las operaciones que estaban encima de la mesa no pudieron cristalizar. Una de ellas fue el caso de Adri Castellano, con el que había "un acuerdo cerrado con el jugador", pero la Ponferradina lo tenía que liberar y desde el medio día de ayer (martes), teníamos claro que no se iba a producir" esa salida.

"Había otras opciones, pero otros clubes se movieron y era difícil hacer una contratación de garantías. Peinamos el mercado y cada posibilidad que surgía no nos convenía", explicó el director deportivo. Por otro lado, "desde la mañana de ayer (martes) también estaba la posibilidad de que saliese Alonso porque lo quería el Real Unión, pero le comentamos que preferíamos que se quedase porque no queríamos que nos debilitará la posición. Le dijimos que estuviese centrado aquí y luego no se produjo el jugador deseado".

Con una plaza "abierta", Juanito reconoció que "ahora tenemos que decidir", pero si dejó claro que "si se hace es para firmar a un central". "No vamos a hacer a ningún extremo más, a ningún delantero... La posición es para central o no se hace", explicó el director deportivo sobre la vacante libre que tenía para cerrar el plantel hasta el final de la presente temporada.

La defensa, con "un pequeño déficit"

Para ello, Juanito informó que "la idea es darnos un margen corto. No es la idea de firmar en un mes a un jugador", por lo que "en estos dos o tres días tomaremos la decisión para saber que estamos lo que estamos". Eso sí, dejó entrever el gaditano que tiene sus "esperanzas y es evidente que tenemos nuestras opciones y las vamos a agotar". No obstante, "si la opción no nos convence, no la haremos".

"El mercado no ha acabado para nosotros por el central", reiteró un Juanito que no escondió que ahora mismo la plantilla tiene "un pequeño déficit" en el eje de la zaga. "Aunque contemos con Mati, Dorado y Geovanni, no dejan de ser apuestas, si no cubrimos la posición", expuso la dirección deportiva sobre las opciones que tiene el club ahora mismo en el filial.

También quiso dar una pista Juanito sobre el jugador que puede llegar a la entidad blanquiverde, ya que podría actuar en el eje de la defensa y como pivote. "Son cosas que hay que avanzar, pero ahora no podemos elegir que sea un central como podíamos pensar como Adri castellano, que venía jugando de lateral izquierdo y para futuro podía ser central y reforzar el lateral", comentó el gaditano. "Si antes era el mercado poco abierto, ahora lo que podemos cubrir no nos da esa posibilidad", espetó el director deportivo del Córdoba CF.