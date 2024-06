Juanfran García, tras la victoria del Córdoba CF: "Hemos sido muy superiores los 180 minutos"

El Córdoba CF cumplió como local y se llevó la victoria en El Arcángel ante la Ponferradina para pasar a la final del play off de ascenso a la Segunda División (2-1). Los de Iván Ania superaron a un cuadro castellanoleonés cuyo entrenador, Juanfran García, admitió en la sala de prensa del feudo cordobés que los suyos están "tristes, jodidos y llorando" pese a que "la ambición" de suyos "es digna de mencionar" porque "se han dejado el alma, el escudo y lo han dado todos".

"El fútbol no nos ha premiado en la eliminatoria. Me quedo con que hemos sido tremendamente superiores a lo largo de los 180 minutos en todas las facetas. Hemos hecho muchísimo más tanto en el partido de ida como hoy. Todo el campo ha estado callado, eso es prueba de que la Ponferradina le ha dado miedo. Si analizamos los 180 minutos, hemos sido muy superiores", aseguró el entrenador del cuadro visitante, quien precisó que "los detalles y la efectividad" dieron el triunfo al Córdoba CF.

Juanfran García se mostró muy satisfecho por el rendimiento de los suyos y convencido de que fueron mucho mejores que los blanquiverdes pese a que perdieron ambos partidos en la eliminatoria: "Le deseo toda la suerte del mundo al Córdoba, pero el encuentro se ha resuelto a balón parado y en una contra, hemos sido muy superiores", insistió sin dejar claro si continuará en el club la próxima temporada.

Además, Juanfran dijo que no hablaba de los árbitros, pero se puso a rajar de lo lindo en la sala de prensa de El Arcángel: "Lo hemos visto todos, no te pueden pitar el penalti ese con el partido cómo estaba. Es el único penalti en la historia que lo pitan cuando el jugador no cae. Es imposible que te piten un penalti así. Si el partido tiene un nivel de exigencia máxima, el penalti tiene que ser que saquen al jugador 18 metros por fuera del campo. No te pueden pitar lo que te pitan, es de risa", protestó el entrenador de la Ponfe dejando caer que al Córdoba CF le favorecieron los árbitros.