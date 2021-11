José Ruiz y la receta del partido a partido para el Córdoba CF

Con la mente puesta en el Montijo. Paso a paso. Partido a partido. El Córdoba CF, que mantiene fuera a las cinco bajas conocidas (Visus, Viedma, Samu, Bernal y Meléndez) sigue preparando la cita de este sábado ante el cuadro extremeño en El Arcángel (20:00). Los blanquiverdes, líderes invictos del Grupo IV de Segunda RFEF, se medirán a un rival que marcha quinto y que suma tres victorias seguidas. Además, solo encajó cinco goles en los ocho partidos disputados, uno menos que los de Germán Crespo.

La mejoría en la defensa cordobesista ha hecho que en los tres últimos partidos jugados por el Córdoba CF no se encajase ningún tanto. José Ruiz tomó la palabra este miércoles en la sala de prensa y comento que "para un defensa mantener la portería a cero es importante". Eso sí, "no es una cosa solo de los defensas si no de todo el equipo. Es una cosa que teníamos a mejorar y en las últimas semanas lo estamos consiguiendo".

Con unos números brillantes, los blanquiverdes tienen el mejor promedio de puntos de las mejores ligas europeas, un aspecto que indica "que estamos haciendo las cosas bien y ese es el camino". Ahora toca !intentar que no pare esto". No obstante, "dentro del vestuario se habla del partido sábado, intentarlo ganar y no vemos más allá". "Nos vemos en la clasificación y hay que seguir igual para mantener este ritmo y seguir peleando", destacó el lateral derecho cordobesista.

También apuntó de cara al envite con el Montijo que "los equipos contra el Córdoba suman ese plus y será un rival complicado que casi siempre mantiene la portería a cero", por lo que apuntó que deben "salir a darlo todo para conseguir los tres puntos". Con un mes de noviembre intenso, con partidos de nuevo entre semana, José Ruiz comentó que seguir la dinámica es "difícil". No obstante, "quiero ganar el sábado y a partir de ahí a ver el miércoles qué pasa. Vamos partido a partido, como dice el Cholo, y ahora mismo no vemos más allá del partido del sábado".

Aunque está el partido de semifinales de la Copa de RFEF ante Ebro a la vuelta da la esquina (próximo miércoles, 20:30), José Ruiz reconoció que "se habla un poco, pero la liga es lo que nos da de comer. La Copa es un título que puede ganar el club y el miércoles lo daremos todo para llegar a la final y poder ganarla".

En los últimos partidos, el Córdoba tiró de oficio para vencer por la mínima. Todo ello porque "cualquier equipo ahora es difícil. Nosotros somos el Córdoba y tenemos que salir a ganar siempre". Además, añadió José Ruiz que "los rivales dan ese plus, cualquier equipo está trabajado y es difícil" lo que está consiguiendo el equipo actualmente. "Parece que es fácil, pero es una cosa muy complicada de hacer", comentó el de Picassent.

Por otro lado, el defensor blanquiverde reconoció que ahora "cada vez cuesta más" sacar los resultados positivos, ya que "los rivales te conocen, ven más videos y cada vez costará más. Pero lo importante es que se va sacando". "Yo firmo ganar 1-0 siempre hasta final de la temporada, seguir con la misma dinámica e intentar no bajarnos de la ola", señaló el defensor blanquiverde.

A todo ello se une "la estabilidad" que existe en el club, que es “importante y al final es "una bendición que todo sea normal porque te centras en el fútbol, y la verdad es que estoy muy contento". Por otro lado, José Ruiz pidió al cordobesismo que sigan "viniendo al campo y que sigan animando".