Jesús León apunta al mercado invernal

A falta de 20 días para que se abra de manera oficial el mercado invernal de fichajes, el Córdoba ya aparece posicionado. Y es que, a pesar de los problemas económicos que arrastra la entidad, que también lastran a su límite salarial, Jesús León se mostró "prudentemente optimista" sobre las opciones del conjunto blanquiverde de acudir al mercado en busca de refuerzos. El presidente del Córdoba se atrevió incluso a vaticinar que las condiciones para esas incorporaciones serán mejores que las que tuvo el club en el pasado mercado invernal, cuando sólo pudieron llegar fichajes por el mínimo profesional o a través de ficha sub 23 con el filial.

Para ello, a nadie se le escapa que el Córdoba tendrá que desprenderse de alguno de sus principales activos deportivos. Y ahí, además de los jóvenes Álvaro Aguado y Javi Galán, por los que existe interés de varios equipos desde el pasado verano, la principal vía de escape es el asunto Sergi Guardiola. El delantero vive una situación complicada en el Getafe, donde apenas cuenta para José Bordalás y su salida en el próximo mercado invernal parece cercana.

Sin embargo, la operación es complicada, porque el futbolista está cedido en el Getafe hasta el próximo 30 de junio. Es decir, cualquier replanteamiento de la negociación o cualquier traspaso tendría que contar con el beneplácito del club azulón. Pese a todo, León se mostró "prudentemente optimista" y "convencido de que vamos a poder fichar en mejores condiciones que las del pasado verano", a pesar de que no niega que "el límite salarial está igual que estaba, estoy trabajando en darle la vuelta".

León no escondió en qué camino se trabaja para poder incorporar futbolistas. "Hay avances en el tema de Sergi Guardiola. Hasta que no se den las cosas no se pueden hablar pero hay avances", comentó el montoreño, que además apuntó que "hay más soluciones y estoy trabajando en que se le dé la vuelta a la situación". Tal es su confianza que aseguró que "se le va a dar y vamos a poder fichar para solucionar las carencias que la dirección deportiva transmite, al igual que el propio míster".

Unas necesidades que principalmente se centran en defensa y también en la delantera, donde la principal apuesta fue Erik Expósito, un hombre que apenas cuenta ya para Curro Torres y que no lo hizo para Sandoval en ningún momento. León no escondió que las carencias son "las que vemos todos, nos falta llegada, no sé si por falta de delantera o por la conexión entre el centro del campo y la delantera, pero las carencias se ven".

Las salidas, vía abierta

Para que lleguen esos refuerzos también ayudaría la salida de algunos efectivos del actual plantel cordobesista, algo que León no descartó. "Depende de la situación y los números. Pero no será por ser fichas altas. Los que entendamos que tienen que estar dentro de la configuración de la plantilla seguirán, y los que no, no estarán", apuntó el presidente blanquiverde. Lógicamente, el descontento en el club es evidente con más de un futbolista que no está cumpliendo las expectativas con las que llegó a El Arcángel.

Sobre la marcha del equipo, León apuntó que está "preocupado como todos, pero creo que hay que transmitir serenidad" porque "al equipo se le ven otros aires", a pesar de que no escondió que "tenemos carencias". Lo que sí tiene claro el presidente del Córdoba es que la de Curro Torres fue la elección adecuada, pues aseguró estar "muy contento con él, contentísimo".