Javier González Calvo: "Hicimos un equipo nuevo y ahora hay que mejorarlo, pero no cambiarlo"

Javier González Calvo, tras la presentación de la OTT Córdoba TV, repasó la actualidad de la entidad e hizo hincapié en el proyecto de la próxima temporada. "Estamos cerrando el presupuesto de la próxima temporada, pero ahora estamos centrados en las posibles renovaciones y en las salidas que haya que hacer", comentó el CEO cordobesista, que indicó que "Gudelj acabará jugando aquí" en la 22-23.

Cuestionado por la posibilidad de fichar a Mourad Daoudi, jugador del Alcoyano -cedido por el Elche-, Javier González Calvo explicó que "cuando salió el nombre en prensa estaba con Juanito porque tenemos aquí a Faysal, que es el responsable de Infinity que tiene contacto directo con la propiedad y está por lo alto de mí, y estábamos cerrando los presupuestos del próximo año", pero es "uno de tantos, nos gusta, pero como otros muchos, como los del San Fernando".

"El trabajo de la dirección deportiva es ver partidos de jugadores durante todo el año y después ir a verlos presencialmente a aquellos que nos puedan interesar", comentó. Además, añadió que "ahora estamos centrados en las posibles renovaciones que tengamos y en las salidas que haya que hacer. Tenemos que sacar a gente para que lleguen nuevos", argumentó el CEO del Córdoba CF.

"Trabajamos siempre con mucho tiempo. La dirección deportiva trabaja entre 8 o 10 horas diarias en el estadio, es una dirección deportiva poco al uso, y hay mucho trabajo adelantado", explicó Javier González Calvo. "En cuanto podamos, daremos a la tecla e intentaremos hacer el equipo lo más rápido posible porque, aunque nuestra afición también está ilusionada, hay que mantener esa ilusión continúa de que viene otro equipo, porque vendrá otro equipo por mucho de que vayamos a dejar a muchos jugadores de este equipo", reconoció el consejero delegado cordobesista. Además, añadió que "siempre hay que ilusionarlos con grandes jugadores porque el equipo el año que viene luche por volver a ascender".

En cuanto a las renovaciones, un nombre propio es el de Gudelj, del que Javier González Calvo cree que acabará "jugando aquí. Al final, está en sus manos. Creo que el jugador está cómodo en el club. Se ha hecho rápido a él y yo prefiero quedarme con gente que está en el club y que está dando resultado". "Para que venga otro, mientras se acomoda y se hace a él, pues si ya lo tenemos aquí para que vamos a buscar fuera", reconoció. Incluso apuntó que "finalmente se quedará y esto es un aviso a navegantes para que lo haga cuanto antes".

Con el objetivo a tiro, Javier González Calvo descartó una revolución en la plantilla para la próxima temporada. "Creo que no nos está costando. Si miras al primero del resto de grupos, le sacamos 12 o 13 puntos también. No nos está costando, pero otra cosa es que tenemos al Cacereño que está aguantando bastante. Quiero recordar que solo hemos perdido un partido, el otro fue por un fallo nuestro en los despachos", argumentó para alabar al plantel de Germán Crespo, "un equipo que da la cara en todos los campos".

"Creo que al final hicimos un equipo nuevo y ahora hay que mejorarlo, pero no cambiarlo. Hay que mejorarlo y lo que ya tenemos sea mejor con los cambios que hagamos", explicó el vicepresidente cordobesista. Además, expuso que "no tiene sentido hacer 8, 9 o 10 fichajes. Creo que el equipo compite bien y lo hemos visto con equipos de superior categoría este curso". "Llega el momento en el que tenemos que crear un equipo y solo mejorarlo. Luego hay oportunidades de mercado que hay que coger, si llegan, pero no es nuestra idea", comentó Javier González Calvo.