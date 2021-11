Javier González Calvo y los deseos de eliminar al Sevilla FC

"Todos soñamos con eliminar al Sevilla FC". Javier González Calvo expresó su deseo de cara al encuentro de este miércoles frente al conjunto sevillista (El Arcángel, 19:00). Lo hizo en el acto de la presentación de un calendario solidario elaborado por Cocinillas CCF a favor del Banco de Alimentos, en el que estuvieron presentes varios exjugadores cordobesistas como Perico Campos, Pepín, Luna Eslava, Iñaki López Murga, Ariel Montenegro o Pepe Díaz.

"El Córdoba CF representa una ciudad, una provincia y sobre todo a la gente, por lo que todo lo que sea poder ayudar a una causa como la que tiene el Banco de Alimentos de Córdoba, pues estaremos presentes y ayudaremos en la medida que podamos", reconoció Javier González Calvo sobre el cariz solidario de la cita de este lunes en El Arcángel.

"Este año esperemos que algunos de los nuestros sea recordado, ya no solo por por ganar esta última copa si no por un ascenso", comentó el consejero delegado del Córdoba CF. "Es cierto que en la categoría en la que estamos no se cuanto tiempo podrán continuar con nosotros y hacer historia estando cinco o seis años en el mismo club, pero sí estoy seguro que defenderán la camiseta y los colores como los primeros", reconoció el vicepresidente cordobesista.

En esta línea de alabanza a los actuales jugadores, que ganaron la pasada semana la Copa RFEF y marchan líderes en el Grupo IV de Segunda RFEF, Javier González Calvo expresó también que "ojalá a algunos les recordemos para el futuro, para la historia, porque hicieron algo por nuestro club y por nuestra gente, y que nos hagan felices, que nos hace falta".

También habló del estado del terreno de juego de cara al envite de este miércoles ante el Sevilla. "Creo que un club como el nuestro no se merece menos. Lo que tengamos debe estar bien, sea de primer nivel y esté limpio. Da gusto entrar al estadio y eso se lo debemos a la gente que no se ve y que trabaja en este club", puntualizó. Además, añadió que "el césped, igual que nuestra afición, es de un mayor nivel y categoría a la que estamos actualmente".

De cara al duelo copero, Javier González Calvo indicó que todos los que estaban presentes en ese momento en el estadio han soñado "con eliminar al Sevilla. Otra cosa después es la realidad donde nos pondrá". Aún así, el CEO del entidad blanquiverde cree que será "un partido bonito". "Si pudisteis ver el partido del Sevilla ante el Real Madrid, fue un partidazo y pudo llegar aquí como líder, que hubiera sido el colmo", señaló.

"Solo le pido a los jugadores que disfruten y a nuestra gente que se lo pase bien y que no tengamos ningún lesionado porque para nosotros lo importante es el encuentro de este próximo domingo", apuntó Javier González Calvo. Además, comentó que "no vienen mal partidos como éstos porque son una alegría y si después pasamos, pues esperamos a otro el día 15". Incluso reconoció que "mi entrenador, el entrenador de todos, me dijo de no poner la comida de navidad el 14 porque el 15 tendríamos partido -se disputará la segunda eliminatoria copera en esa fecha-". "Quién no sueña", afirmó el consejero delegado del Córdoba CF, que espera que haya "15 o 16.000 personas" en El Arcángel este miércoles.