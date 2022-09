Javier González Calvo, "sorprendido" por el escrito de la Fiscalía en el 'caso Simo'

Javier González Calvo, durante la visita al Ayuntamiento de Córdoba tras sellar el acuerdo de patrocinio, también habló del caso Simo tras conocerse este martes que la Fiscalía pide 10 meses de prisión al jugador del Córdoba CF por un presunto delito de violencia de género. El presidente reconoció que no tomarán ninguna medida "hasta que se pronuncie el juez".

Tras la solicitud del fiscal, González Calvo apuntó que "me sorprende como abogado, y no te hablo como dirigente del club donde trabaja el chaval. Conozco de arriba a abajo todo el procedimiento, porque tuvimos que asistir Jesús Coca y yo al chaval en su momento y me sorprende que quiera aportar pruebas ahora cuando en su momento intentamos llegar a un acuerdo con él. Es sorprendente cuanto menos".

El consejero delegado de la entidad cordobesista apuntó que "Simo es un chico que es un icono y una imagen de este club y parece a veces que la Fiscalía quiere dar un escarmiento a gente conocida para que el resto lo lleve mejor". "Dicho eso, los jueces no se han pronunciado, por lo tanto no vamos a tomar ninguna medida, y cuando se pronuncie el juez ya tomaremos la medida que consideremos oportuna", comentó Javier González Calvo.

También admitió que "todo el mundo tiene derecho a equivocarse, tiene 23 años y el chaval va a intentar que esto se quede simplemente en una anécdota". "Al final la reacción del público en el campo denota que es un jugador muy querido, pero cada uno tiene que pagar si no cumple lo que establecen las leyes y tendrá que cumplirlo si es condenado", añadió.

"Si un ministerio fiscal, un ministerio público lo ponga en conocimiento... cuando en nuestras empresas lo primero que hacemos es firmar una protección de datos. No os lo reprocho a ustedes (por la prensa), porque ustedes estáis para contar cosas que sucedan alrededor de nuestro club, pero me sorprende bastante", reconoció el presidente del Córdoba CF sobre el caso Simo.

Por otro lado, también fue preguntado por los líos judiciales de los expresidentes Carlos González y Jesús León: "Como no nos toca a nosotros, prefiero quedarme callado". Sin embargo, el actual máximo dirigente dejó una frase lapidaria: "La justicia es lenta, pero al final llega". "Si han hecho alguna cosa... pero como siempre digo, todo el mundo tiene presunción de inocencia y hasta que la justicia no diga lo contrario, tendrán que defenderse con sus abogados", apuntó. Además, añadió que "no quiero el mal para nadie y espero que cada uno salga bien".