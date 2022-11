Javier González Calvo: "El Córdoba CF sigue siendo deficitario"

El Córdoba CF regresó este miércoles al trabajo en el estadio de El Arcángel para preparar el encuentro de este próximo sábado ante el Cacereño (Príncipe Felipe, 20:00), encuentro correspondiente a la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Tras la sesión de trabajo, la plantilla, el cuerpo técnico y la directiva encabezada por Javier González visitaron el Centro Logístico que tiene Supermercados Piedra en el Polígono de las Quemadas.

Fue el propio Javier González Calvo el que atendió a los medios tras agradecer "a la familia Piedra por organizar este evento y continuar un año más con nosotros". Tras sellar el acuerdo de colaboración de ambas entidades, el consejero delegado del Córdoba CF hizo balance de la actualidad de un equipo que marcha líder del Grupo I de Primera Federación, por lo que desde el club están "tranquilos, contentos y satisfechos".

"Creo que, cuando empezó esta competición, nadie pensaba que estuviéramos liderando la clasificación y obteniendo los resultados que estamos teniendo, aunque de puertas para dentro estábamos satisfechos con la plantilla que se había hecho", reconoció Javier González Calvo sobre el buen hacer del Córdoba CF en las 11 jornadas que se llevan disputadas en la tercera categoría del fútbol nacional.

Aunque el equipo marche en el primer puesto, el presidente de la entidad cordobesista apuntó que será "una competición difícil porque hay equipos que están igualados a puntos casi con nosotros". "Estamos líderes, estamos contentos y tampoco estamos teniendo muchas bajas que para nosotros es importante", comentó el máximo dirigente blanquiverde. A pesar de conocerse el parte médico este miércoles y que cuente con seis jugadores en la enfermería, González Calvo quitó peso y señaló que son "bajas de corta duración y es importante tener la plantilla completa".

Con la Liga aparcada por la disputada de la eliminatoria de la Copa del Rey ante el Cacereño, el presidente del Córdoba CF expuso que "ahora toca esperar al partido del sábado, que esperemos sacarlo porque desde el club estamos ilusionados en poder avanzar, sacar esta eliminatoria de Copa y poder a volver a disfrutar de una noche como la que disfrutamos el año pasado con el Sevilla si llegase el momento". Para ello, se sigue desde el club "trabajando" y espera que dure "mucho tiempo, porque si dura mucho tiempo la posición en la que estamos, creo que estaremos muy contentos todos".

Cuestionado por el papel que está realizado el equipo, González Calvo destacó que es "el principal equipo goleador de esta categoría, el menos goleado", por lo que cree que "las cosas se están haciendo bien y nuestro cuerpo técnico y jugadores hacen un trabajo a diario bueno". "Es cierto que estamos casi empezando esto, queda mucho todavía, pero siempre es bueno empezar así", apuntó el consejero delegado del CCF.

Ante este panorama, se mostró "contento en todos los sentidos, porque al final todo el mundo el año pasado decía que era fácil lo que se estaba haciendo pero es que casi se están repitiendo los números del año pasado". "No creo que dure así todo el año, pero a estas alturas si estamos más o menos en las cifras del año pasado, así que no se puede estar más satisfechos". No obstante, el presidente reconoció también que hay que seguir "con los pies en el suelo y sabiendo que queda mucho por trabajar y mucho por conseguir".

De cara a la Copa del Rey y el posible incentivo económico para la entidad, González Calvo comentó que "a pesar de todo el apoyo que tenemos de los sponsors de Córdoba y las instituciones, el club sigue siendo deficitario, por lo tanto todo lo que podamos dar en Copa, al club ayuda económicamente y también a los jugadores, que tendrán sus correspondientes primas o bonos". "Entonces para todos es bueno, pero sobre todo para el aficionado porque podrán ver a equipos de superior categoría, a quién no le gusta ver a un equipo de Primera División y que se pueda competir como se hizo el año pasado", indicó el presidente del CCF.