Iván Ania: "No me sorprende que el Algeciras esté arriba, lo está haciendo bien"

Iván Ania afronta un partido especial este sábado en Algeciras. El técnico del conjunto blanquiverde regresa a Algeciras en busca de tres puntos que permitan al Córdoba CF alcanzar a los rojiblancos en la clasificación. Para ello, su equipo tendrá que superar a un rival al que el asturiano elogió en la sala de prensa de El Arcángel y del que justificó su posición en la tabla en base a que "lo está haciendo bien".

"Si ves sus partidos, no sorprende que esté arriba porque lo está haciendo bien. Es un equipo que domina los partidos y somete a los rivales a través del juego combinativo, de tener el balón, y está obteniendo resultados. Su posición es merecida por lo que yo les he visto", aseguró Ania sobre un Algeciras al que conoce bien.

Es por eso que el asturiano avisó de la dificultad de vencer al cuadro entrenado por Lolo Escobar. "Nos vamos a enfrentar a un rival que en nada se parece a los seis partidos que hemos jugado hasta ahora. Casi todos los equipos nos jugaron directo y creo que el Algeciras es todo lo contrario. Siempre intenta jugar desde atrás, siendo combinativo a través de situaciones de tercer hombre. No juega con una referencia, juega con dos mediocentros que se descuelgan a la espalda de los mediocentros rivales", desgranó el míster del conjunto blanquiverde.

Pese a ello, Iván Ania se mostró ambicioso, más allá del aliciente de meterse ya en zona de promoción de ascenso: "Pensamos en ganar y sumar de tres en tres, que es lo que hace pegar un salto en la clasificación. Si eso conlleva entrar en play off, mejor, pero ahora mismo no es significativo". "Creo que será un partido muy táctico, con alternativas por ambos lados porque los dos queremos el balón y somos equipos presionantes. Será un partido bonito para el espectador. A día de hoy, posiblemente seamos de las propuestas más atractivas para ver en la liga", aseguró el ovetense.

Recio, por fin de vuelta

A la visita al Nuevo Mirador llega el Córdoba con más efectivos, algo que siempre es buena noticia. "Estamos recuperando gente y preparando el partido a conciencia para intentar traernos los tres puntos de Algeciras. Está claro que para nosotros es positivo que Recio pueda entrar en convocatoria. Ahora somos un equipo más fuerte, porque tenemos un jugador más que hasta ahora no hemos podido disponer de él. Solo tenemos a Adri Castellano en la enfermería y eso es una buena noticia. Pero no nos va a condicionar el sistema de juego el recuperar a Recio, tenemos claro la alineación, el sistema y lo que queremos hacer", apuntó Ania.

De ese once inicial que ya ha decidido no quiso dar pistar el técnico, ni siquiera sobre la posibilidad de que Toril tenga su primera oportunidad desde el inicio. "Están disponibles los dos delanteros. Tenemos la decisión tomada, no la voy a adelantar, pero cualquiera de los dos que ponga estará en plenitud de condiciones. Casas ha entrenado normal y si queremos disponer de él, lo podemos hacer. Ambos son delanteros importantes de la categoría y están en buen momento", comentó.