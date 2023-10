"Sabemos para qué estamos aquí y el deber que tenemos en el Córdoba CF"

Álex Sala Herrero (Barcelona, 2001) es un tipo tranquilo. Con la misma serenidad con la que mueve al Córdoba CF sobre el césped desde la posición de mediocentro -el eje del equipo- contesta a las preguntas tras el penúltimo entrenamiento previa a la visita al Algeciras. Venciendo la timidez inicial propia de un joven de 22 años, el barcelonés repasa el buen momento que atraviesa su equipo y habla sin tapujos de las expectativas colectivas y personales que ha depositado en un año que debe ser clave para su carrera. Fichar por el Córdoba CF era un reto y para el centrocampista catalán todo ha arrancado sobre ruedas. Asentado en los planes de Iván Ania como futbolista fundamental, espera aprovechar el momento y crecer, siempre de la mano de un equipo con el que espera cumplir el titánico reto de conseguir el ascenso a Segunda División.

-Le pregunto por lo más inmediato, el partido en Algeciras. ¿Es quizás el más especial de lo que va de temporada por eso de poder meterse ya en la zona de play off?

-Llevamos una cuantas jornadas compitiendo pero ahora es cuando hemos conseguido enlazar un par de victorias y además con portería a cero. Creo que nos viene un partido importante para seguir puntuando y, si puede ser con la portería a cero, mejor. El vernos en play off, aunque estamos al principio, puede ayudar al equipo porque te refuerza para seguir creyendo en lo que haces. De todas formas, es el principio de liga y lo más importante es que ahora estamos en una buena dinámica.

-Más allá del rival de esta semana, ahora es importante ganar para alargar lo máximo posible la dinámica del equipo.

-La dinámica es buena y empezar la semana con una victoria siempre es mejor que hacerlo con derrota. Es verdad que queda mucho, pero también que cada semana es importante. Los puntos que ahora te puedes ir dejando al final igual los echas en falta. Será un partido importante por eso, por los puntos, pero también por mantener la dinámica y el seguir creyendo en lo que hacemos.

-Se nota que las dos victorias seguidas han servido para calmar todo alrededor del equipo.

-Los resultados de inicio no se han dado como esperábamos pero vi al equipo hacer grandes partidos, aun con resultados que no nos acompañaron. En todos los partidos estuvimos ahí. Ahora es cierto que ha cambiado la dinámica, llegan las victorias y eso tranquiliza a la afición y a nosotros mismos. Ahora es importante lo que te decía, seguir ganando para sentirnos cómodos y creer en lo que hacemos.

-¿Qué enseñanza ha dejado al equipo estas dos victorias seguidas?

-Es una categoría en la que todos los partidos suelen ser igualados y por eso es importante mantener la portería a cero y cometer los menores errores posibles. Con la gente que tenemos arriba lo normal es que en cada partido podamos hacer al menos un gol. El no equivocarse es vital porque los rivales te penalizan. En una liga tan igualada, es importante saber a lo que jugamos y no cometer errores.

-La victoria del otro día en casa, también es un plus. Hacía falta ganar ya aquí.

-Desde el arranque del partido sabíamos lo que teníamos que hacer, pero cuando te adelantas llevas el partido mejor. Se nos dio, pudimos ganar y estamos muy contentos por ello. Notamos el apoyo de la afición, que también se fue contenta. Al final, todos los partidos están igualados pero esta vez pudimos estar algo más tranquilos al final. Eso no quiere decir que puedas desconectar, porque en cualquier jugada se te meten en el partido, pero al menos estuvimos más tranquilos y con el partido controlado. Eso nos ayudó y creo que a la afición le demostramos que el equipo, poco a poco, va avanzando.

-¿Le condicionó el hecho de jugar al borde de la quinta tarjeta amarilla?

-Aún es pronto para pensar en la quinta amarilla y el perder un partido. Me centro en cada partido y, si es necesario hacer una falta y ver la amarilla, la haré. Pero en eso la verdad es que no pienso.

-No sé si el tener ya cuatro tarjetas es una especie de peaje por ser un futbolista joven. ¿Cree que, por ejemplo, a Recio le hubieran penalizado tanto?

-No lo sé, igual él tiene más experiencia que yo y alguna jugada la podría haber evitado por eso, por tener esa experiencia de más. Pero también es cierto que jugando en esta posición, con este estilo de juego que tiene el equipo, a veces hay que contar alguna contra. También es verdad que han sido muy seguidas y espero no seguir mucho tiempo con una media de una amarilla por partido [risas]. No es mi intención, pero esto es largo y acabamos de empezar, seguramente cambiará un poquito.

-En lo personal, ¿cómo se está sintiendo en el equipo? Desde fuera se le ve a gusto siendo importante.

-Cuando te dan confianza y ves que eres importante en el equipo, que sumas minutos, es más fácil jugar. Nada más llegar me acogieron muy bien, vi un vestuario muy bueno. Me he integrado muy bien y eso también ayuda cuando estás en el campo para entenderte con tus compañeros. También creo que la idea del míster a mí me favorece mucho, porque es totalmente mi estilo de juego. Tanto a mí como al equipo creo que nos viene bien jugar así y por eso poquito a poco se van viendo los resultados. En lo personal estoy muy feliz de estar aquí.

-¿Cómo lleva el ser un jugador fundamental y el que lleva el peso del equipo en el centro del campo?

-Intento pensar partido a partido, lo que ya se ha jugado queda atrás. Pero es cierto que yo estoy con confianza, me siento bien en el campo y veo bien a mis compañeros. Eso nos ayuda a todos. De todas formas, es lo que digo, hay que enfocarlo siempre partido a partido porque el fútbol cambia mucho y lo que hay que hacer es aprovechar los momentos de cada uno.

-Con 22 años es el mediocentro titular de un equipo que quiere pelear por ascender. ¿Le pesa esa responsabilidad?

-Es verdad que en los clubes grandes de la categoría suele haber mediocentros más veteranos. Pero yo lo llevo bien. Toda la vida he jugado de mediocentro y es una posición que entiendo. Tantos años jugando al fútbol, al final la conoces. Me dejo ayudar por los jugadores más experimentados del equipo, que es importante también ayudarnos los unos a los otros para que el equipo vaya adelante.

-A la hora de elegir firmar por el Córdoba CF, ¿pesó el estilo de juego que propone Iván Ania?

-Sí, totalmente. Hablé con la gente del club y también tanto mi familia como mi representante y el club del que vengo [Girona] veíamos que el Córdoba CF era un club que se podía adaptar bien a mí y a mi juego, que era un sitio grande y yo estaba convencido de venir aquí. Me parece que es una ciudad bonita y me apetecía dar el paso de venir y vivir la experiencia. Si además todo se pone de cara, mucho mejor.

-Saben desde el verano el objetivo que tiene el club. ¿Pesa ese reto de tener que pelear por el ascenso?

-Todos lo tenemos en mente. Sabemos para qué estamos aquí y el deber que tenemos en el Córdoba CF. En el día a día, con el nivel que tiene esta plantilla, nos centramos en dar lo máximo y creo que eso es lo que después se refleja en los partidos. Cuando trabajas al 100% y tus compañeros igual, al final en los partidos el juego sale solo. Tenemos en mente que estamos en un gran club, que tenemos esa responsabilidad, y todos tratamos de ayudarnos para alcanzar el objetivo del club, que es ganar cada partido.

-¿Verse ya desde esta próxima semana en la zona de play off ayudaría?

-Sí, si ves la clasificación y te vas arriba te ayuda y te motiva más. Ahora mismo es pronto para estar dentro o fuera, pero tal y como estamos haciendo las cosas no tardaremos en estar en play off. El verte ayuda metido ahí, pero nos centramos en el día a día que es lo importante para llegar donde queremos al final, que es lo importante.

-¿Cómo está siendo la primera experiencia lejos de casa?

-Estoy un paso más lejos de ellos pero a cada poco la familia viene a verme. El día a día se hace más fácil y más ameno porque llegué a un vestuario que te ayuda mucho. Sinceramente, estoy muy cómodo, creo que he elegido muy bien viniendo aquí. Mi adaptación ha sido muy buena.

-El año pasado, en Sabadell, ya pudo comprobar la dureza de esta categoría.

-El año pasado fue un año importante para mí en lo personal. Empezamos estando abajo y ya sufrimos todo el año para poder salvarnos. Al final, por una lesión, ya me quedé los últimos diez partidos fuera de la competición pero me ha ido muy bien. Siendo joven, acumular tantos partidos en esta categoría tan complicada, me ha hecho crecer. Son pasitos que vas dando para el objetivo que tenemos cada uno, que es poder llegar arriba y, si es con el equipo en el que estás, mucho mejor.

-¿Hasta dónde quiere llegar Álex Sala cuándo habla de llegar arriba?

-No suelo pensar mucho en eso porque te crea cierta obsesión. Creo que es mejor dar todo en el día a día, pensar que cada día es una oportunidad aprovechada para estar más cerca. Pero sí creo que haciendo las cosas bien, si todo va como tiene que ir, ojalá llegar a estar lo más arriba posible. Para mí y mi familia sería algo muy bonito.

-En ese sentido, este curso es su último año sub 23, debe ser el de su consolidación.

-Sé que es un año importante para mí, porque cambia una etapa. Cuando eres sub 23, si lo haces bien, puedes hacerte un hueco. Yo me lo tomo como un año para ayudar al equipo y también avanzar yo, que es lo que todos queremos. Es un año para aprovechar el día a día, sin desperdiciar ninguna oportunidad porque todas son importantes para mí.