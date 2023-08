Iván Ania: "Recibimos tres goles precedidos de tres saques de banda"

El Córdoba CF arrancó la temporada con una dolorosa derrota en casa ante el Ibiza (2-3), candidato a priori por el ascenso de categoría. Un debut que dejó un "balance negativo" porque "no conseguir la victoria no entraba en los planes" del CCF, tal y como señaló Iván Ania en la rueda de prensa posterior a un choque que estuvo "lleno de alternativas y con oportunidades para ambos equipos".

"Hemos salido derrotados. En el juego teníamos el balón, pero contra un equipo que juega directo no fuimos capaces de imponernos a sus disputas ni de llevarnos las segundas jugadas. Luego recibimos tres goles precedidos de tres saques de banda en los que no estuvimos finos", analizó el técnico asturiano, quien achacó a "la falta de contundencia" defensiva como la culpable de los goles en contra que dieron el triunfo al Ibiza en El Arcángel.

Y es que Ania hizo hincapié en que la victoria se la llevó el cuadro visitante porque sus delanteros de "impusieron a los duelos" con la defensa cordobesista, "esa es la realidad" y lo que provocó que les costara "recoger la segunda jugada": "Debemos mejorar en ese aspecto, aprender a no pegarse al rival cuando te enfrentas a un delantero muy corpulento como ha sido Obolskii para así poder recoger esa segunda jugada de cara", puntualizó.

Para el entrenador del Córdoba CF, el juego fue de dominio blanquiverde, pero en la primera parte estuvieron "espesos con el balón", tuvieron "pérdidas poco habituales" y les costó "encontrar a Álex Sala" para llevar a cabo su plan de juego. Eso sí, los suyos crearon "peligro por las bandas con Carracedo y Simo", aunque "con demasiadas pérdidas" antes de que "en la segunda parte el partido se volviera de ida y vuelta, loco".

"Nosotros cerrábamos a los extremos con Kike Márquez y Diarra e intentábamos que disputara el juego Álex Sala. Queríamos que los ataques no se convirtieran en un ida y vuelta, y por eso necesitábamos a un jugador que tuviera pausa como Recio", explicó sobre la sustitución de Sala en la segunda mitad, a la vez que defendió a capa y espada que contaba con "jugadores suficientes para poder ganar el partido" a pesar de que solo agotó tres de los cinco cambios disponibles y de que el equipo sigue teniendo fichas libres en su plantilla.

Contento con "el tema físico" de sus jugadores "sin contratiempos" tras "una pretemporada larga", Iván Ania destacó que el Ibiza tiene mucho fondo de banquillo con "dos jugadores de nivel por puesto", pero que el Córdoba CF tiene un "pensamiento distinto" centrado en "tener menos jugadores": "Desde que firmé por el club la idea era tener una plantilla corta con gente del filial y jugadores polivalentes como Adri Castellano", añadió.

Y es que, a solo cuatro días de que concluya el mercado de fichajes y tras la primera derrota de la temporada el día del debut liguero, el Córdoba CF todavía necesita fichajes para completar su plantilla, aunque Iván Ania no se mostró del todo de acuerdo con esa idea: "Si hubiésemos ganado el partido no estuviésemos hablando del mercado. Hemos decidido tener paciencia y no firmar por tener más número de efectivos. No sabemos si el mercado nos va a ofrecer la posibilidad de firmar. Si viene alguien es para mejorar lo que tenemos, firmar por firmar no sirve de nada", concluyó.