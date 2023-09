Iván Ania: "Hoy tuvimos la suerte que no tuvimos otros días"

El Córdoba CF se llevó los tres puntos de El Collao tras vencer por la mínima al Alcoyano (0-1). Un triunfo que vale oro para un cuadro blanquiverde que llevaba dos derrotas consecutivas y que ahora coge aire de cara a los próximos partidos del Grupo 2 de la Primera Federación. De hecho, el propio Iván Ania aseguró en la sala de prensa posterior al encuentro que saca un "balance muy positivo" después de la sufrida victoria a domicilio.

"Veníamos a intentar conseguir los tres puntos a un campo complicado. Por nuestras características y estilo de juego, este campo no es el más idóneo, por eso intentamos ser lo más cercano al Córdoba que somos habitualmente, pero hoy tocaba ponerse el mono de trabajo y este partido, si no lo compites, es imposible ganarlo", analizó el entrenador del Córdoba sobre el choque y un césped de El Collao en mal estado que para el asturiano tuvo influencia en el desarrollo del juego.

En líneas generales, para el entrenador cordobesista los suyos hicieron "un partido muy completo", tanto cuando pudieron jugar y sentirse "cómodos", como cuando les tocó "defender el juego directo" del rival. "Al principio en los duelos con Álex Sala nos costaba ganar a Pradera, pero nos cambiamos y ganamos esos duelos. Hicimos un partido como el que hay que hacer para ganar en este campo", añadió el asturiano.

Ania destacó que hubo "momentos del partido en el que el equipo estuvo muy bien, especialmente en la segunda parte" cuando el Alcoyano estaba "a merced" de un CCF que estaba "teniendo el balón, llevándolo de un sitio a otro desgastándoles y basculando". Una estrategia que le funcionó al asturiano, pues los suyos lograron la victoria pese a que, cuando les empezó a "faltar el físico, el rival empezó a jugar directo y metió a dos puntas", algo que les hizo sufrir en el tramo final del encuentro.

"Cuando vas con un marcador tan corto como es un 1-0 es muy difícil en este campo no acabar sufriendo porque ellos empiezan a meter balones al área. Si no ganas las disputas y las segundas jugadas es fácil que no te generen ocasiones. Hoy tuvimos la suerte que no tuvimos otros días, aunque en el cómputo global somos merecidos ganadores", destacó un Iván Ania que admitió que tuvo que renunciar en parte al estilo de su equipo para ganar en un El Collao "complicado".

El entrenador del Córdoba CF señaló que "veía bien" a los suyos en la segunda parte "haciendo secuencias de pases largas que desgastan al rival" y que "veía bien al equipo", aunque admitió que "necesitaba ir más adelante en la segunda parte", algo que según Ania se consiguió con los cambios realizados en el tramo final del choque.

Con un rostro bastante más feliz que el que se le quedó tras el último partido en El Arcángel que acabó con derrota, aunque sin renunciar a la seriedad que le caracteriza, el entrenador del Córdoba CF se marchó "contento" de Alcoy y quiso mandar un agradecimiento al cordobesismo, especialmente a los que se desplazaron hasta El Collao para acompañar al equipo en la victoria: "A todas las ciudades y campos a donde vamos siempre tenemos afición detrás y eso es muy importante de agradecer, les dedicamos hoy la victoria".