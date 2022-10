Iván Ania: "El Córdoba CF es un equipo muy bueno, hecho para ascender"

El técnico del Algeciras, Iván Ania, elogió en la previa de su visita al Córdoba CF al conjunto blanquiverde, al que considera "un equipo muy bueno, hecho para ascender", si bien avisó de que tanto él como sus jugadores solo piensan "en la victoria".

El técnico ovetense espera "un partido atractivo, en un campo que siempre tiene muchísimos aficionados". "Es un partido motivante, en el que el buen jugador le gusta ese ambiente, y al que le puede la presión, se minimiza. Es uno de los campos más bonitos del grupo, y tenemos que tener nuestra mejor versión si queremos ganar allí", avisó.

Ania, eso sí, se mostró ambicioso y aseguró que irán a por todas. "Solo pensamos en la victoria. Sabemos que es un campo difícil, no solo por el escenario, también por el rival. Es un equipo muy presionante, que tiene muchos recursos y muchos mecanismos de inicio. Tiene un banquillo que no baja el nivel respecto a los titulares. Es una plantilla de las mejores de la categoría y tienen el objetivo del ascenso", explicó el técnico, por lo que sabe que tendrán que sacar su "mejor versión" y "no conceder nada". "Es fundamental intentar dejar la portería a cero", apostilló.

Sobre el Córdoba CF, Ania reiteró su impresión: "Es un equipo muy bueno. Visto desde fuera, hecho para ascender. Con un entorno de categoría superior, tanto el estadio como la afición. Pero las notas son en junio, no en septiembre, así que de aquí a junio pueden pasar muchas cosas y todos tenemos opciones de todo".

Con todo, el técnico cree que el CCF no es invencible pese a sus virtudes. "Todos los equipos tienen debilidades, igual que sus virtudes. Ellos son un equipo muy bueno, con una idea de juego muy clara: combinativos y con una presión alta que te ahoga. Pero también tienen sus debilidades, que intentaremos penalizarlas", apuntó.

Por todo ello, el preparador del Algeciras tiene claro que será "un partido atractivo". "Ellos vienen de hacer un punto de seis y no tengo dudas de que van a salir muy enchufados para intentar ponerse rápido por delante. Tenemos que ser conscientes de dónde vamos y saber que el error te penaliza. Tendremos que tener la personalidad para tener el balón, salir de su presión y hacerles daño", detalló.