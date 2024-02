Iván Ania, tras el triunfo del Córdoba CF: "Hemos tenido el acierto que en otros partidos no tenemos"

El Córdoba CF no falló en El Arcángel y se llevó los tres puntos ante el Atlético de Madrid B con una contundente goleada. Un resultado muy positivo en un encuentro que fue "mucho más difícil de lo que señala el marcador". Al menos así lo explicó Iván Ania en la rueda de prensa postpartido, donde hizo hincapié en que al filial colchonero le han hecho un total de 10 goles entre los dos choques de esta temporada y eso "no es algo habitual".

"Nos estaba costando salir (jugando desde atrás) porque nos estaban presionando bien, pero fuimos capaces de hacer ese segundo gol y modificar ciertas cosas al descanso. En la segunda parte fuimos superiores y capaces de hacer ese tercer y cuarto gol que nos dio tranquilidad para tener un tramo final tranquilo sin la necesidad de progresar", analizó el técnico del Córdoba CF incidiendo en ese resultado final "engañoso" ante un filial que "si le dejas pensar y crecer en el partido, te puede hacer mucho daño".

Iván Ania calificó a los suyos como "un equipo comprometido y solidario en tareas defensivas y en la presión alta", pues se juntan "cuando tienen que hacerlo" tanto atrás como en campo contrario, algo que es una de "las señas de identidad" de este Córdoba CF. "Tuvimos un error que nos costó un gol, pero seguimos jugando y presionando", precisó el asturiano sobre ese 1-1 de un Atleti B que, según Ania, les presionó muy alto y les complicó la salida de balón.

La diferencia entre este partido y otros en los que el CCF no ha conseguido sacar el resultado espero estuvo en que el Atlético de Madrid B "no se vino a encerrar, algo que hace que sea mucho más difícil encontrar los espacios". Como añadió el asturiano, en cada centro de los suyos "había sensación de hacer gol", lo que fue determinante además de, por supuesto, "la pegada" del Córdoba. "Hemos tenido el acierto que en otros partidos no tenemos. Llegamos seis veces e hicimos cuatro goles", comentó Ania.

"Jugar cuando se sabe cómo fue toda la jornada es difícil, porque se nos dieron casi todos los resultados tal cual hubiésemos pensado. Había que ganar para dar ese golpe sobre la mesa, marcar más diferencia con los que vienen por detrás y recortar con los que tenemos encima y el equipo lo hizo", destacó el asturiano sobre los pinchazos esta semana de los principales rivales del Córdoba como los empates de Castellón, Ibiza y Recreativo de Huelva o la derrota del Málaga.

Una jornada "atípica" en la que el Córdoba CF fue "el único en ganar" de los que están ahora mismo en play off de ascenso. Eso sí, "todavía quedan 15 jornadas", aunque "poco a poco se va rompiendo la clasificación", como señaló un Ania que solo quiere "ir partido a partido y no mirar más allá".

El entrenador blanquiverde habló de algunos nombres propios de la victoria del CCF sobre el Atleti B. Uno de ellos fue Mati Barboza, que fue titular otra vez pero se tuvo que retirar al inicio de la segunda mitad debido a un choque en la cabeza que había tenido antes del descanso tras el que "no se encontraba bien" y con "la vista borrosa". Eso sí, "no va a ser nada, solo un golpe en la cabeza", como aseguró su entrenador.

El papel de Simo

Sobre Simo, que volvió a la titularidad tras diez jornadas consecutivas siendo suplente, Ania destacó que "estuvo muy bien especialmente en la primera parte", sobre todo "en el uno para uno donde fue siempre ganar con su marcaje generando muchísimo peligro". "Le va a dar muchísima confianza el gol y la actuación, se notó que llevaba varias jornadas sin ser titular por eso lo cambiamos al final", añadió sobre la participación del extremo izquierdo.

Por último, el técnico del Córdoba CF confesó que le hubiese gustado que Antonio Casas hubiese marcado la semana pasada en Linares para "que ganara esa confianza" que sí le llegó tras anotarle el cuarto gol al Atlético de Madrid B. "No tenemos un goleador destacado como otros equipos, pero sí muchos con muchos goles. Hoy ha sido el sexto de Kike Márquez, el octavo de Casas... Es importante que no dependas de un jugador para hacer gol", confesó Ania, quien incidió en que son "el tercer máximo goleador de la categoría tras Ibiza y Castellón".