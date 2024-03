Iván Ania, tras el triunfo del Córdoba CF: "Acabamos sufriendo, pero nos llevamos lo que queríamos"

El Córdoba CF se llevó el premio gordo en Antequera en un encuentro muy sufrido, pero que se saldó con un nuevo y vital triunfo para los blanquiverdes (2-3), quienes siguen mirando con ambición a la primera plaza del Grupo 2 de la Primera Federación. Una victoria que, como precisó Iván Ania en la rueda de prensa posterior al choque, "en líneas generales", se logró tras cuajar "un buen partido" salvo por "algunas cosas" que no gustaron al entrenador asturiano.

"Conseguimos lo que veníamos buscando, la victoria. El equipo tuvo la capacidad de reacción cuando nos empatan muy temprano en la segunda parte y fuimos capaces de darle la vuelta al marcador con ese 1-3 a favor. Luego, el segundo gol les mete a ellos en el partido y empiezan a jugar directo y a meter balones al área. Acabamos sufriendo, pero nos llevamos lo que queríamos", analizó sobre el choque el técnico del Córdoba CF.

De hecho, Iván Ania destacó que tuvieron "incluso ocasiones en la primera parte" para ampliar el marcador como "la de Casas de cabeza" o el disparo de Diarra que rozó el palo de la portería local. "Cuando más controlado teníamos el partido con ese 1-3, el gol tras la falta los metió", hizo hincapié el asturiano, que salió aliviado de El Maulí tras unos intensos minutos finales.

Iván Ania admitió que los suyos eran conocedores antes del inicio del encuentro de que el Málaga venció al Ibiza por la mañana, que el Castellón iba ganando 1-0 al San Fernando -fue el resultado final- y de que el Murcia había ganado al Recreativo de Huelva (1-0). Algo que no les pasó factura pese a ser "un extra de presión", pues el asturiano hizo hincapié en que ellos debían hacer su trabajo, que era "sumar más tres".

"El equipo está manejando bien jugar siendo el último partido de la jornada. Para nosotros era importante ganar, pero para ellos (el Antequera) también porque se ponían a dos puntos del Recre si ganaban, por eso les hice ver a mis jugadores que teníamos que salir como mínimo con la misma intensidad con la que iban a salir ellos", explicó el entrenador blanquiverde sobre ese factor que ya comentó en la previa que podía ser determinante para el desarrollo del choque.

El protagonista del encuentro fue Antonio Casas, cuyos dos tantos fueron clave para darle la victoria al Córdoba CF en Antequera. Algo que para Ania no pasó desapercibido, pues, como destacó, "los dos goles que hizo son importantísimos, ya no solo para el equipo, sino para su confianza". Contra el Melilla la semana pasada ya anotó dos goles que "le generaron mucha confianza", algo positivo para "un jugador que depende de su estado de ánimo, pues es capaz de estar haciendo un mal partido y una acción buena, llevarle luego en volandas", tal y como lo explicó su entrenador.

Como continuó el ovetense, que no se quedó escueto de palabras ni mucho menos sobre la actuación del delantero, estos tantos que convirtió Casas en El Maulí "le van a venir muy bien", sobre todo porque, "a falta de 12 jornadas, tiene un registro de 12 goles", bagaje que alabó Iván Ania: "Ojalá que pueda hacer muchos y que supongan muchos puntos para el equipo", señaló.

Carlos García y Mati Barboza también fueron dos de los protagonistas del partido, pues partieron como titulares pese a ser suplentes la pasada jornada. Lo hicieron, además, juntos por primera vez, aunque ya fueron probados en el amistoso del pasado miércoles que acabó con victoria blanquiverde por 1-4 ante el Montilla. "Estuvieron sólidos a excepción de ese primer gol de ellos en el que ese duelo nos costó ganarlo, pero estaban jugando muy expuestos porque hubo momentos en los que presionamos muy alto . Es un riesgo alto que solucionaron de buena manera defensivamente", comentó Ania sobre sus centrales.

"El play off cada vez está más cerca. Tenemos una importancia importante de 13 puntos sobre el sexto más el goal average, pero tenemos que ser ambiciosos y mirar hacia arriba, no hacia atrás. Estamos viendo que cuesta muchísimo ganar los partidos y que los que no fallaban en la primera vuelta, ahora están fallando. Lo que no podemos es fallar nosotros", concluyó el entrenador del Córdoba CF sobre las opciones del equipo por ascender de manera directa.