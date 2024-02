Iván Ania, tras el Ceuta - Córdoba CF: "El gol llegó al final, pero podía haber llegado antes"

Iván Ania, el técnico del Córdoba CF, valoró como justo el reparto de puntos en el Alfonso Murube después de un partido en el que vio "dos partes bien diferenciadas", con los caballas superiores en el primer acto y los suyos mejor en el segundo. Tanto fue así que el asturiano destacó que el gol postrero de Adrián Lapeña podía haber llegado mucho antes por el desempeño de su equipo en los segundos 45 minutos.

"El balance es que conseguimos un punto al final, pero fruto del trabajo de la segunda parte principalmente. Hay dos partes muy diferenciadas, una primera en la que ellos estuvieron más cómodos sobre el campo, con golpeos a la espalda de nuestra defensa, con los que nos era muy difícil recoger esos balones y a partir de ahí ellos nos jugaban. Nos costó meternos en campo rival y estar cómodos. Y una segunda parte que fue diferente, para mí fuimos superiores en cuanto empezamos a encontrar el juego por dentro y finalizando por fuera. Generamos superioridad al rival. No se concretó en grandes ocasiones pero sí había la sensación de que podíamos hacer el gol", analizó Ania.

"Lo encontramos al final en ese saque de banda pero podía haber llegado antes. Incluso en la primera parte tuvimos un centro desde la derecha de Albarrán que a punto estuvo de meter Adilson", destacó el preparador del Córdoba CF sobre las ocasiones de su equipo.

"Es un punto merecido, aunque la pena es que veníamos con la intención de llevarnos los tres, pero no es fácil ganar en este campo. Fueron dos partes diferencias, una primera quizás más para el Ceuta y la segunda más para nosotros", reiteró Ania en su análisis.

Cuestionado por la falta de ocasiones de su equipo, algo raro en un equipo que suele producir mucho a nivel ofensivo, Iván Ania reivindicó que no siempre es sencillo: "No es fácil generar ocasiones y no se han visto ni por un lado ni por otro. El gol del Ceuta viene en un balón parado, en una falta para mí muy rigurosa. Era un partido que no tenía mucho ritmo porque había muchísimas interrupciones, continuamente el árbitro pitaba faltas. Para mí en la segunda parte fuimos superiores y el gol llegó al final pero podía haber llegado antes".

Las defensas, mejor que los ataques

En esa misma línea, el técnico defendió que "los equipos también defienden y ellos estuvieron muy bien en los centros laterales sobre Toril, con la marca muy pegada, lo que hizo que no pudiera ser ganador". "Tanto Danese como Capa estuvieron muy bien ahí, cuando llevamos el balón fuera para poner centros laterales. Las defensas a veces se imponen a los ataques", añadió.

Salió un partido en el Alfonso Murube como se esperaba, muy táctico, y así lo valoró Iván Ania: "Hay que mover las fichas, con los cambios y las situaciones que se van dando. En la primera parte nos costó apretar en los golpeos de Cristian Rodríguez. Pero sí, ahora hay mucho en juego en cada partido, los entrenadores nos estudiamos y no es nada fácil el poder sorprender".