Hugo Díaz aclara que su fichaje por el Córdoba CF es "por un problema familiar"

La llegada de Hugo Díaz al Córdoba CF es cuestión de tiempo. El delantero de Almodóvar del Río, que firmará por dos temporadas con la entidad blanquiverde, ha lanzado este jueves un comunicado en sus redes sociales para aclarar que su salida del Linares Deportivo, con el que le resta un año más de contrato, "no es una cuestión de dinero".

Tras la salida de José Cruz al Córdoba CF, Miguel Linares, director deportivo de la entidad linarense, ya explicó el pasado martes en rueda de prensa que "no vamos a tener aquí a ningún jugador que no quiera estar, eso lo tengo claro y meridiano, pero lógicamente los jugadores que tienen contrato, tendrán que venir a pelear por ello".

"Nosotros no somos una ONG en la que los jugadores salen gratis. Cuando un jugador te pide salir, como ha sido José Cruz y hemos llegado a un acuerdo, pues sale; o como Hugo Díaz, que nos ha pedido salir y tendremos que hablar con él... y con el Córdoba", añadió Miguel Linares. De este modo, todo sigue a la espera del visto bueno del cuadro linarense.

Ante este panorama, Hugo Díaz, en redes sociales, quiso aclarar "un asunto de interés para todos los aficionados del Linares Deportivo". En este sentido, apuntó que hace un año cuando fichó por el cuadro azulón, que estaba en Tercera División, renunció "a cantidades económicas más altas procedentes de otros clubes". Esto lo hizo por "un problema familiar, para así poder estar más cerca de casa y poder ayudar en lo que pudiese".

"Un año después, ese problema ha ido a más, se ha acentuado, y estando aquí en Linares sigo estando cerca, pero ha surgido la posibilidad de estar a diario, poder ayudar como siempre hice en casa en malas situaciones", apuntó Hugo Díaz. De hecho, señaló que "nunca quise irme gratis, ni por dinero, si esto fuera el problema no estaría aquí".

"No es una cuestión de dinero, no voy a ganar más de lo que pueda ganar aquí", aclaró el de Almodóvar del Río. "Este gran club, siempre me trató bien, recibirá un montante fijo y un variable, en función de unos objetivos, ya sea por aportación económica del Córdoba CF, o con donación del montante a pagar el Linares Deportivo a mi persona", apostilló el delantero cordobés.

Con la negociación cerrada con la entidad blanquiverde, la operación está a expensas del visto bueno de un Linares Deportivo que pierde una referencia en ataque para su próximo curso en Primera RFEF. Su llegada al Córdoba CF es cuestión de tiempo, por lo que seguiría los pasos de José Cruz, que selló su vinculación hasta 2023 y se convirtió en el primer fichaje blanquiverde.