El fichaje de Hugo Díaz por el Córdoba CF, una cuestión de paciencia

El Córdoba CF se ha marcado como uno de sus principales objetivos de mercado la incorporación de Hugo Díaz, delantero del Linares, en una operación algo compleja, pero con muchos visos de fructificar en los próximos días. De ser así, el atacante de Almodóvar del Río cumplirá el anhelo de vestir la camiseta blanquiverde que ya vistió su hermano Pepe, una de las personas que más desean que ese fichaje termine produciéndose.

Y lo cierto es que las conversaciones están bien encauzadas, aunque hará falta armarse de paciencia para rematar la operación. La principal traba para que Hugo Díaz recale en El Arcángel es el año de contrato que le resta con el Linares. El club azulillo, en boca de su director deportivo, Miguel Linares, ya ha reconocido que el jugador hace días que pidió su salida, pero lógicamente tratará de defender sus intereses en la negociación, consciente de que no puede retener a un futbolista que desea firmar por otro club, pero que sí puede sacar alguna contraprestación a cambio.

"No vamos a tener aquí a ningún jugador que no quiera estar, eso lo tengo claro y meridiano, pero lógicamente los jugadores que tienen contrato, tendrán que venir a pelear por ello", apuntó Miguel Linares en rueda de prensa. "Nosotros no somos una ONG en la que los jugadores salen gratis. Cuando un jugador te pide salir, como ha sido José Cruz y hemos llegado a un acuerdo, pues sale; o como Hugo Díaz, que nos ha pedido salir y tendremos que hablar con él... y con el Córdoba", añadió el director deportivo azulillo.

De esta forma, Linares señala directamente al club blanquiverde como parte de las conversaciones a mantener por el punta. Sin embargo, en el club de El Arcángel se mantienen en la postura de no pagar traspaso alguno, pues con el equipo en Segunda RFEF y el presupuesto mirado al detalle, cualquier desembolso extra queda totalmente descartado.

Fuentes cercanas al entorno del futbolista de Almodóvar del Río admiten que el acuerdo para recalar en el Córdoba es total. Hugo Díaz llegaría a El Arcángel por dos temporadas, con un contrato cuyos términos principales ya están acordados entre las partes.

Sin embargo, para que eso no quede en papel mojado, el jugador tiene que desvincularse primero del Linares. Y ese trámite, aunque no debe poner en riesgo la operación, sí que puede dilatarla en el tiempo. El propio Miguel Linares admitió que la salida de José Cruz para recalar también en el Córdoba fue posible al perdonar el jugador ciertas cantidades que el club linarense le adeudaba. Y en el caso de Hugo Díaz, la vía de entendimiento apunta a ser exactamente la misma.

De esa forma, el Linares se ahorraría el pago de las últimas cantidades a abonar al jugador, en lo que de facto sería una compensación por la salida, aunque no figure en un traspaso como tal. Con las cartas marcadas y el deseo del jugador formalizado, la llegada de Hugo Díaz al Córdoba CF es cuestión de tiempo... y de paciencia.