Guzmán Casaseca: "Me preocupa un poco todo del Córdoba CF"

El Córdoba CF visitará este domingo el Nuevo Vivero para enfrentarse al Badajoz. Guzmán Casaseca, exjugador blanquiverde y actual miembro de la dirección deportiva del club pacense, atendió a el Día antes de un envite en el que tratarán de hacer un partido "incómodo" a los de Germán Crespo. "Me preocupa un poco todo" del conjunto cordobesista, que tiene "un auténtico equipazo y estoy convencido de que al final de temporada van a pelear con todas sus fuerzas para volver al fútbol profesional, que es la categoría mínima que Córdoba se merece por ciudad, por estadio, por equipo y por afición".

-¿Qué tal le va como adjunto a la dirección deportiva del Badajoz?

-Es un poco distinto a cuando eres futbolista. Es un mundo totalmente diferente. Tiene mucha más dedicación, pero ahora tienes que estar encima de todo. La responsabilidad es mayor, y aprendiendo en este nuevo rol que me ha tocado desde la temporada pasada.

-¿Se pasa peor desde fuera del campo?

-Cuando tienes tan reciente el haberte retirado hace tan poco tiempo, sí se pasa peor, porque hay partidos que ves los ambientes y te entra ese gusanillo. He disfrutado mucho como futbolista y ahora voy a disfrutar de esta nueva etapa en mi vida, que no sé cuanto va a durar. Llevo poco tiempo y no sé qué camino es el adecuado para mi futuro, pero intentando aprender en el día a día y estoy seguro que poco a poco iré cogiéndole el hilo a todo.

-¿Qué hizo que aceptase dar este paso hacia la dirección deportiva?

-Tras estar tan cerca de Segunda División, el equipo no lo consigue y se crea esta Primera RFEF la temporada pasada, que tiene ese problema de las fichas y teníamos mucha gente con contrato y en mi posición y fue la hora de dar el paso. El club se portó bien conmigo y me dio la opción de seguir jugando, pero creía que era lo mejor dar ese paso y así lo hice.

-¿Cómo se presenta esta temporada para el Badajoz?

-El objetivo es claro: la estabilidad institucional. El año pasado fue una montaña rusa. Tuvimos el problema de que al presidente lo meten en prisión, con lo que eso conlleva. No queremos volver a pasar por eso esta temporada. A nivel deportivo, la clasificación nos pondrá donde merezcamos, sabiendo la dificultad de la categoría y de cada partido, porque todo el mundo se juegan muchas cosas. Vamos a luchar en el día a día, llevamos dos partidos ganando e intentaremos que siga esta buena racha, y esperemos salir de la puestos de ahí abajo. Sabemos que es una categoría muy dura y las distancias van a ser mucho mayores.

-¿Cuál es el punto fuerte del Badajoz?

-Tenemos una plantilla muy unida, con gente con muchísima ilusión. La temporada pasada no lucharon muchos de estos jugadores por cotas muy grandes y ese hambre de esos chicos que están percibiendo que Badajoz es un equipo que hace las cosas bien y que ha luchado por cosas grandes. Esa unión de la plantilla creo que es fundamental para crecer en la categoría y para competir a equipos muy buenos como el Córdoba, que por presupuesto hay bastante diferencia.

-¿Cuál puede ser el punto más débil del Badajoz?

-Creo que hemos pasado una mala rachilla de resultados y percibíamos desde fuera que se nos hacía una loza muy importante con cada resultado negativo. Es una plantilla muy joven, con gente nueva y al final hay rivales que como se pongan por delante es complicado meterles mano y nos ha costado en ciertos partidos. Ahora con el nuevo míster, que está teniendo su tiempo y lleva varias semanas con nosotros, el equipo está mejorando mucho. Afrontamos el partido de este sábado con mucha ilusión, con nuestra gente y para conseguir de nuevo los tres puntos.

-Le ha venido al Badajoz bien estas dos victorias antes de encarar el partido con el Córdoba.

-Sí, creo que como a todos los equipos. Llevamos una racha mala de tres derrotas seguidas y te hace dudar. Al final, en esta categoría como te pongas por delante es complicado darle la vuelta. A nosotros nos ha costado eso. El partido del Celta fue un punto de inflexión, porque el equipo supo sufrir y consiguió los tres puntos tras un gran trabajo. Y el otro día igual ante el Sanse. Crecer desde la portería a cero y hacerte fuerte desde la línea defensiva es importante y lo estamos consiguiendo. Cada partido es muy complicado y más del rival que se nos viene esta semana como es el Córdoba.

-¿Cómo ve al Córdoba CF?

-Es un auténtico equipazo. No solo por los 11 chicos que normalmente salen, sino por la plantilla que tiene. También tiene mucho mérito el míster Germán, que está haciendo un gran trabajo desde la temporada pasada. Además, el club está haciendo las cosas con mucha paciencia y eso está dando sus frutos ahora. He visto el resumen del partido con el Linares y el ambiente que se vivía en El Arcángel y esa unión con su afición le hace un equipo muy muy fuerte de la categoría. Si sigue en esta línea, estoy convencido de que al final de temporada van a pelear con todas sus fuerzas para volver al fútbol profesional, que Córdoba es la categoría mínima que tiene que estar por ciudad, por estadio, por equipo y por afición.

-¿Cuál puede ser la clave del partido de este sábado?

-Creo que va a ser un partido muy disputado. Habrá que hacer un partido en el que ellos no se sientan cómodos con la pelota porque tienen jugadores importantes que están a un nivel muy bueno. Tenemos que hacer un partido muy intenso y hacer bueno estos dos resultados porque los chicos van a jugar en un estadio en el que la gente va a estar con su equipo. Esa comunión debe ser uno de nuestros fuertes y también se debe defender bien, todos juntos, para hacer un partido incómodo al Córdoba.

-¿Qué le preocupa más del Córdoba CF?

-Me preocupa un poco todo. Al final, cuando un equipo está ahí es por méritos propios. El míster lleva mucho tiempo y eso es un plus para el equipo porque le da esa tranquilidad que necesitan los equipos. El Córdoba está haciendo las cosas muy bien y no es casualidad lo bueno que le está pasando. El sábado se verá, porque todos los partidos son iguales y se definen por pequeños detalles.

-¿Cree que ha atinado la dirección deportiva del Córdoba con los fichajes que han realizado?

-El tiempo lo dirá. A día de hoy, sí. Tiene una plantilla compensada, mucha variedad en la parte de arriba. Tiene gente en el banquillo que si le sale partido espeso te puede cambiar la dinámica del partido en la segunda parte. Es un equipo que es una amenaza para el equipo rival. Las notas son al final de la temporada, pero a día de hoy las cosas se están haciendo bien. Me consta que hay tranquilidad para dejar trabajar a la gente y al final creo que si sigue en esta línea peleará por el ascenso.

-Coincidió con Javi Flores en su etapa en el Córdoba CF, ¿qué tal lo está viendo?

-La verdad es que lo veo genial. Lo veo que está disfrutando muchísimo en su casa. Yo también tuve la oportunidad de disfrutar mucho en estos últimos cuatro años en mi casa, en Badajoz, y al final enfatizo mucho con él. Lo vi en pretemporada y le dije que estirase el chicle lo máximo posible porque ahora es cuando se disfruta del fútbol. Y creo que lo está disfrutando mucho, porque ahora entiendes todo mejor y te tomas las cosas de forma distinta a cuando eres joven. Creo que está siendo un jugador importante y la calidad de Javi no la voy a discutir yo, que lo disfruté durante tres años. Me alegro mucho por él y cuando lo ves disfrutar, eres amigo y me alegro que le vaya súper bien. El sábado lo veré y le desearé todo lo mejor porque es un chico que le vaya bien las cosas.

-¿Con qué recuerdos se queda de su paso por Córdoba?

-Me quedo con muchos, sobre todo con el cariño de la gente. Salí en 2009 y han pasado ya años y me sigue la gente. Fueron tres años maravillosos, vamos a la ciudad en verano a ver a muchos de los amigos que hicimos allí. Me quedo con los tres años. El primero fue un año inolvidable por el ascenso y los otros dos más sufridos por las permanencias, sobre todo el primero que fue en el último segundo. Por suerte guardo muchos amigos allí y tras jugar nuestro partido les desearé todo mi apoyo para que logren ese objetivo que la ciudad y la afición se merece.