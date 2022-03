Gudelj se pierde por sanción la cita del Córdoba CF en Antequera

Dragisa Gudelj tendrá que descansar la próxima jornada de forma obligatoria. El ex del Cádiz B, que estaba apercibido de sanción -acumulaba ya cuatro amarillas-, fue amonestado por el colegiado Asensio Pérez en el duelo que midió al Córdoba CF con el Mensajero este domingo en El Arcángel y no estará en el choque ante el Antequera (El Maulí, 17:00).

Tras la alineación indebida cometida por el Córdoba CF ante el San Fernando, la vista estaba puesta en los jugadores apercibidos en esta jornada. Ahí estaban Gudelj, Luismi, José Ruiz y Toni Arranz tras quedar limpio de carga el capitán cordobesista, al computarse la sanción con la irregularidad cometida en la Ciudad Deportiva Maspalomas.

Tras los 90 minutos disputados ante el Mensajero, Asensio Pérez amonestó por parte blanquiverde a Gudelj y José Cruz. De este modo, el central neerlandés de origen serbio vio la quinta y se perderá el envite del próximo domingo en El Maulí ante el Antequera, cita correspondiente a la jornada 24 en el Grupo IV de Segunda RFEF. Por su parte, el defensor cordobés suma una más y ya es la primera del segundo ciclo.

Por su parte, Luismi, José Ruiz y Toni Arranz, que saltó al campo este domingo en la recta final del pleito ante los canarios para relevar a Miguel de las Cuevas, se mantienen una jornada al borde de la suspensión. De este modo, Germán Crespo tendrá que hacer de nuevo modificaciones en el once inicial, una vez que el ex central del Cádiz B no podrá estar en El Maulí, cita en la que la entidad blanquiverde espera un gran respaldo de sus aficionados al ser el desplazamiento más corto de la presente temporada en el Grupo IV de Segunda RFEF.