Germán Crespo: "Jugamos el tiempo de descuento como infantiles"

"Hemos jugado el tiempo de descuento como infantiles". Germán Crespo fue autocrítico por lo sucedido en el Silvestre Carrillo y mandó un mensaje muy claro a su equipo, que empató en el alargue ante el Mensajero. Aunque también se acordó de un colegiado que reconoció su error tras cortar el avance de Luismi por pitar una falta sobre Javi Flores. Una acción que pudo ser el 0-2 y los tres puntos hubiesen volado para Córdoba, pero al final, quien perdona lo acaba pagando.

En el balance del encuentro, Germán Crespo expuso que "una vez más el equipo compite bien y los primeros 45 minutos hemos dominado por completo, pero lo que no hemos sabido leer bien el partido en los últimos minutos porque hemos jugado el tiempo de descuento como infantiles". "Hay que darle importancia al resultado que tienes y nos hemos equivocado", reconoció el técnico granadino.

"Con 0-1 en un campo de este tipo, donde no hay dimensiones, no nos podemos equivocar y no podemos estar con los laterales, sobre todo Puga desdoblando a Luismi", admitió. Además, añadió que "la última acción del partido, hemos sido infantiles". "Puga ha pecado de infantil y dentro del área, sobre todo por la actuación del árbitro, no teníamos que haber entrado en eso", lamentó Germán Crespo.

"Al final se te escapan dos puntos cuando hemos perdonado, hemos tenido ocasiones delante del portero para matar el partido y hubo una acción clara en una jugada que corta el árbitro cuando Luismi se quedaba solo ante el portero", apuntó. Además, señaló el preparador blanquiverde que "luego te reconoce (el árbitro) que se equivoca él y el línea, pero esa equivocación te cuesta el partido porque si se hace ahí el 0-2 se acaba el partido".

Tras el empate cosechado en el Silvestre Carrillo, Germán Crespo considera que "hay que aprender de los errores y fuera de casa tenemos que aprender de lo que se necesita en cada momento". "Hubo jugadas de mandar el balón al córner y no lo hemos hecho. Y al final cuando te equivocas y no lees bien el partido, pues estás expuesto a que se escapen dos puntos como se han escapado", comentó el técnico nazarí.

Con siete puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, el Cacereño, Germán Crespo incidió en que "tal y como se ha dado el partido... con una primera parte en la que hemos dominado. En la segunda, ellos tuvieron alguna ocasión por empuje, por apretar en bloque alto, pero cuesta ganar fuera y estamos a siete". No obstante, el técnico del Córdoba CF señaló que les hubiera gustado "que la diferencia de puntos fuese más amplia, pero sabemos que será una carrera larga".

Toca "descansar"

Sin partido hasta el 9 de enero ante el Vélez, "ahora a descansar y a ver si para el inicio o vuelta de las vacaciones (previsto para el próximo miércoles) podemos disponer de toda la gente". De hecho, indicó que "Simo lo tuvimos que cambiar porque hizo un esfuerzo terrible y no podía más; Alonso ha jugado prácticamente lesionado; y Willy en los últimos minutos tenía sobrecargas por la dureza del terreno de juego".

Con gente entre algodones, Crespo cree que toca "descansar, venir con las pilas puestas e intentar que esa distancia de siete puntos se pueda ampliar a lo máximo cuando antes". Y es que el técnico se quedó con el regusto amargo de sumar un punto en el Silvestre Carrillo cuando ya tocaba el Córdoba la victoria en suelo canario.