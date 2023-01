Germán Crespo: "El partido ha sido como el día, frío y espeso"

Resignado ante el decepcionante partido de su equipo en San Sebastián de los Reyes, el técnico del Córdoba CF, Germán Crespo, reconoció que a su equipo le faltó claridad de ideas para haberse llevado un partido que a su juicio nadie mereció ganar y que supone una oportunidad perdida para haberse aupado de nuevo al liderato. Con todo, el preparador granadino quiso quedarse con que el punto será bueno si la semana que viene sus hombres ganan al Celta B en casa. Un consuelo escaso tras el mal desempeño de los suyos.

"El partido ha sido como el día, frío y espeso. En ningún momento, salvo los primeros minutos, nos hemos hecho con el dominio del balón. Ellos nos esperaban en bloque medio y hemos tenido circulación atrás pero no hemos sabido elegir bien cuando llegábamos a banda con superioridad. El campo no estaba en las mejores condiciones pero no tiene que ser excusa para la espesura que hemos tenido con balón. Nos hemos contagiado un poco de su juego directo y creo que el resultado es justo porque ninguno de los dos equipos ha hecho méritos para ganar", comentó Germán Crespo en su análisis del partido.

En la línea plana de su equipo, ni siquiera las acciones a balón parado le gustaron al técnico. "Incluso a balón parado no hemos estado bien, casi siempre se han quedado cortos los saques. Lo habíamos hablado porque teníamos un equipo con altura para entrar al remate pero no hemos tenido ninguna clara. La sensación es que te llevas un punto pero nos ha faltado mucho más. Los resultados que traíamos los dos equipos han hecho que los dos equipos sean conformistas, porque ninguno quería perder", reconoció.

"No éramos capaces en campo contrario. Ellos eran contundentes y casi siempre agarraban. Nos está faltando saber elegir bien y saber jugar el otro partido. En los últimos metros siempre que recibíamos de espaldas eran pérdidas porque no nos hacíamos fuertes, pero era complicado hacer un partido bonito tal y como estaba el día y el campo. Ambos equipos veníamos de perder y hemos sido demasiado prácticos", añadió Crespo ahondando en las razones del mal partido de los suyos.

El técnico reconoció que le sabe mal la oportunidad perdida después de la derrota del Alcorcón que les dejaba el primer puesto en bandeja de nuevo. "Nos hubiera gustado ganar porque nos poníamos líderes otra vez, pero cada vez va a ser más difícil ganar. Sobre todo fuera de casa. Este resultado lo tenemos que hacer bueno consiguiendo los tres puntos en casa. Nosotros ganamos en Badajoz y el Alcorcón no ha podido ni hacerle un gol. Todos los equipos se juegan mucho. Es importante sumar siempre fuera y ahora en casa tenemos que hacerlo bueno porque los rivales también tendrán partidos complicados", comentó el granadino.

Crespo no escondió que el mes de enero está siendo complicado por el mercado de fichajes y los cambios en su plantilla, algo que también puede estar afectando a su equipo: "Así estamos todos los entrenadores. Estamos deseando de que pase cuanto antes. Si tiene que venir algún jugador, que lo haga cuanto antes para que coja pronto la propuesta de juego que tenemos. Y si tiene que salir alguien, que esperamos que no, que lo haga lo antes posible para que los que estemos sigamos centrados en la segunda vuelta buscando igualar los números que hemos hecho en la primera vuelta".

Adrián Fuentes y Ekaitz Jiménez

En el apartado individual, Germán Crespo valoró la actuación de Adrián Fuentes, titular tras su semana más convulsa en el Córdoba. "Ha empezado muy bien, pero luego físicamente le ha faltado. Se le estaba subiendo el gemelo y quizás le ha faltado lo que le viene faltando, el elegir bien en los últimos metros. Pero como casi todos los compañeros. La espesura en los últimos metros ha sido grande y ha hecho que no hubiera ocasiones claras", lamentó.

Sobre Ekaitz Jiménez, de vuelta mucho tiempo después de su lesión, el técnico se mostró contento por ganar una variante más. "Es un jugador que lleva dos semanas con muchas ganas de volver. Es evidente que todavía le falta ritmo pero poco a poco va a ser uno de los mejores refuerzos que vamos a tener en este mercado. La temporada pasada nos dio mucho y seguro que en esta segunda vuelta podemos jugar con esa variante que tenemos con él y Calderón. Nos va a aportar mucho", aseguró.