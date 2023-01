Las notas de los jugadores del Córdoba CF ante el Sanse

CARLOS MARÍN. Tranquilo. Un partido plácido para el meta almeriense, que volvió a dejar su portería a cero semanas después en lo que es prácticamente lo único positivo que deja el partido para su equipo.

JOSÉ RUIZ. Errático. Poco preciso a la hora de conectar con Puga por la derecha, aunque fue el lateral que más intentó proyectarse al ataque desde la derecha. A la hora de juego fue sustituido por Germán Crespo, pues tenía una amarilla peligrosa.

JORGE MORENO. Dubitativo. Aunque en labores defensivas cumplió a la perfección y se mostró concentrado, volvió a fallar demasiados pases a la hora de sacar el balón jugado. En ese aspecto está más dubitativo que nunca.

GUDELJ. Intenso. Mantuvo un duelo constante con Pedro Benito, al que dejó aparecer muy poco, y también se midió en alguna acción con Arturo. Buen partido del zaguero blanquiverde, que sin embargo no encontró su habitual claridad para sacar el balón jugado.

CALDERÓN. Multiplicado. Empezó el partido como lateral y lo terminó como extremo por las ausencias del equipo en los costados. Sin embargo, poco caudal ofensivo ofreció. En defensa se le vio cumpliendo sin mayores exigencias.

CABALLERO. Discreto. Todavía no acaba de estar integrado en el equipo y no se le ve cómodo. Poco participativo en el juego de ataque y demasiado acelerado a la hora de defender. Vio una amarilla que le condicionó demasiado.

DIARRA. Perdido. Muy intenso en la presión y en el trabajo menos lucido, pero más perdido que nunca a la hora de jugar el balón. Una pérdida superada la hora de juego no costó cara a su equipo por la inoperancia ofensiva del rival.

PUGA. De menos a más. Se le vio algo mejor en el tramo final cuando actuó como lateral derecho, con más metros para explotar su amplio recorrido. Poco acertado a la hora de finalizar las jugadas en el área rival.

KIKE MÁRQUEZ. Desconectado. Su nivel está muy alejado del que puede dar y que ya mostró en determinados momentos de la temporada. Se le vio poco enchufado en el partido y demasiado impreciso en casi todas las facetas.

ADRIÁN FUENTES. Decepcionante. Tenía la oportunidad de reivindicar su importancia en el equipo tras una semana en la que se ha hablado mucho de su posible salida. Ni por izquierda ni por derecha convenció, eligiendo mal en prácticamente todas sus opciones.

WILLY LEDESMA. Sin presencia. Una primera parte de trabajo y esfuerzo pero muy poco lucida, ya que apenas pudo rematar en una ocasión ante la meta rival. La falta de caudal ofensivo de los suyos anuló al de Torremejía, que al descanso fue sustituido.

CASAS. Voluntarioso. No está atravesando un buen momento y eso es evidente, pero no deja de buscar el gol en todo momento. En un partido en el que su equipo no generó nada, al menos lo intentó por su cuenta y riesgo.

JAVI FLORES. Sin ritmo. Acusó la falta de minutos en las piernas, pues volvió al equipo después de su lesión ante el Mérida, antes del parón navideño. Intentó serenar el juego de su equipo pero le faltó chispa.

DE LAS CUEVAS. Desaparecido. Decepcionante papel del alicantino, que entró para dar más mordiente a su equipo en ataque y que no consiguió sacar del tedio a los blanquiverdes en la fase ofensiva del juego. Muy desconectado.

EKAITZ JIMÉNEZ. De regreso. La mejor noticia del encuentro fue sin duda ver al vasco recuperado y aparentemente en buena forma, pues en los pocos minutos que tuvo hizo un par de incursiones en ataque que dejan ver que está para más protagonismo tras su larga lesión.

SERGIO BENITO. Poca presencia. Fue la última bala de Germán Crespo para tratar de reactivar a su equipo en ataque, aunque apenas entró en juego un par de veces y lejos de las posiciones de remate. Su participación fue residual.