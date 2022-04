German Crespo: "La meta de hacer pleno en casa está más cerca"

El Córdoba CF venció con autoridad al Villanovense en El Arcángel (2-0) y sigue su curso hacia el ascenso a la Primera RFEF. Como comentó Germán Crespo en la rueda de prensa posterior al encuentro, se trata de "un pasito más adelante" para alcanzar ese ascenso que podría llegar este domingo matemáticamente si el Cacereño pierde en Montijo. Eso sí, como aclaró el técnico blanquiverde, para este duelo "había que olvidarse de lo que pueda pasar en el Emilio Macarro, porque había que ganar para superar la diferencia de goles con ellos".

Los blanquiverdes siguieron los consejos de su técnico y ganaron, eso sí, a Germán Crespo le sorprendió el planteamiento inicial del Villanovense: "Todos los equipos vienen a El Arcángel igual. Esperábamos un planteamiento de 4-4-2 y nos hemos encontrado con una línea de cinco. El equipo ha ganado por méritos propios, con una buena relación jugado por dentro con De las Cuevas entre líneas y por ahí ha llegado mucho peligro", precisó el granadino, que solo lamentó que en la primera parte no hubiesen estado "más acertados" para tener un marcador más amplio.

Germán Crespo destacó, además de la portería vacía, que no habrá jugadores apercibidos para el próximo partido de liga, que será ante el Mérida. Sin embargo, hizo hincapié en la profundidad de banquillo de su plantilla: "En esta ocasión salen Bernardo y Visus de titulares y hacen un partido completo, es una suerte tener la plantilla que tenemos y para la semana que viene, me gustaría que tengamos al bloque entero", precisó.

Además, destacó esos inmejorables números que mantiene el equipo jugando como local en este Grupo IV de Segunda RFEF en el que ya suma 15 victorias de las 15 jornadas disputadas en El Arcángel. "La primera meta que nos hemos marcador de hacer pleno en casa está más cerca a falta de seis puntos", comentó el entrenador del Córdoba CF.

El gran protagonista del choque fue De las Cuevas, que marcó el segundo tanto en e día que cumplía 100 partidos vistiendo la blanquiverde: "Quiero darle la enhorabuena, porque es un placer verlo dentro del campo y ojalá poder verlo otros 100 partidos. Este año le están respetando las lesiones que otros veces le han pasado factura y ahora que está bien físicamente y se ha visto en el partidazo que ha hecho", precisó el técnico granadino sobre el alicantino.

Uno de los jugadores que más recordaran este partido fue Manolillo, que debutó con el primer equipo al entrar en el 86' por Bernardo: "íbamos a hacer solo el cambio de Viedma, pero es un premio a sus dos años trabajando en el filial, el anterior conmigo, y ahora le ha llegado la oportunidad. A nivel deportivo y como persona me alegro que haya tenido la suerte de debutar en un partido como este", apuntó Germán Crespo.

El encuentro también vivió algún momento de tensión, pues hubo cierto "pique" por la victoria blanquiverde tal y como aseguró Germán Crespo: "Estaban un poco picados por las declaraciones de la rueda de prensa de la previa, pero he hablado de que a la persona que me refería, que era el preparador físico de ellos, me ha pedido perdón por el gesto que me hizo allí en Villanueva de la Serena. La derrota le ha sentado mal, pero se queda todo en el campo", puntualizó.

Tras este nuevo triunfo, los blanquiverdes ya piensan en el ascenso, que se podría dar este domingo si pierde el Cacereño ante el Montijo. Un partido que verán "todos juntos", y luego lo celebrarán en Las Tendillas, porque "estaría feo verlo cada uno en su casa", como dijo Germán Crespo. "Ya que no hemos podido ascender en el ambiente que nos gustaría, que podamos celebrarlo desde el pitido final en Montijo", añadió el granadino, que espera que "la plantilla disfrute" porque "parece fácil, pero ha sido complicado".