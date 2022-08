Germán Crespo: "A mí me gustaría ser campeón y ascender como la temporada pasada"

El Córdoba CF solo piensa en una cosa: ganar este sábado (21:30) en su debut en Primera Federación al Unionistas de Salamanca. Eso lo dejó claro Germán Crespo en la previa del choque, pues destacó sobre todas las cosas que tiene "muchas ganas de empezar". Y es que, la pretemporada ya se le hace "larga", sobre todo por "la ilusión que se ha creado en el exterior".

"Tenemos ganas de que llegue el partido cuanto antes, poder disfrutar del ambiente que va a haber e ir a conseguir los tres primeros puntos siguiendo la línea del año pasado. Queremos empezar con la dinámica del año pasado. Va a ser complicado, porque empezar la temporada en tu estadio conlleva querer hacer las cosas bien y que esa ilusión no nos lleve a equivocarnos", señaló el entrenador blanquiverde en rueda de prensa.

De hecho, en lo que más incidió el granadino fue en esa "ilusión que tiene la afición" y que también tienen ellos en "una categoría nueva" en la que "casi todos van a debutar", aunque haya jugadores cordobesistas que han jugado ya en Segunda o Primera. "Lo que vamos buscando es salir con los cinco sentidos puestos, un bonito ambiente y en una hora con la temperatura alta. No hay mejor escenario que el que vamos a tener. Dentro del vestuario se palpa esa ilusión y con eso vamos a plantear el partido", añadió Germán Crespo.

El duelo ante Unionistas de Salamanca, en palabras del entrenador, será "complicado, como todos los que van a haber esta temporada". Eso sí, como destacó, el cuadro salmantino "viene de jugar una prórroga y eso les ha podido hacer que lleguen con lesiones, aunque hace ya una semana de ese partido, por lo que llegarán físicamente bien", tal y como precisó Germán Crespo, que espera "un rival que ha cambiado bastante con respecto al año anterior".

En el debut, lo complicado para el técnico del Córdoba CF será formar su primer once titular tras la buena pretemporada de los suyos. Sin embargo, eso no es "un marrón" para él, pues como comentó, tiene "de dónde elegir": "El equipo llega en el mejor momento posible. Kike Márquez tuvo algo de molestias en el abductor, pero llega en condiciones. Tenemos dónde elegir y eso le va a dar competitividad en la plantilla. Lo mismo hay cuatro o cinco jugadores que no jueguen y el próximo partido puedan ser titulares. Tenemos una papeleta importante el cuerpo técnico, pero lo bonito es que juegue el que juegue te va a rendir los minutos que tenga", precisó el granadino.

"Este año puedes tener 23 jugadores en convocatoria y eso te da un abanico de posibilidades en los cambios. Vamos a intentar sacar el once que mejor lo ha hecho en la pretemporada, aunque se queden jugadores fuera que también lo han hecho muy bien, lo que no me gustaría es tener el once fácil", continuó el técnico del CCF.

Por supuesto, lo que es innegociable es el estilo de Germán Crespo, con el que va a ir "a muerte", pues hasta ahora le ha ido "bien" y sobre el que "no ha habido dudas". Eso sí, con la atención puesta en que no deben "cometer errores en la salida de balón". Con esa fórmula, el granadino espera "ser campeón y ascender como la temporada pasada", aunque "con los pies en el suelo", ya que hay muchos equipos que son "favoritos, por presupuesto o porque vengan de superior categoría".

Una Primera Federación más exigente

Y eso que Germán Crespo destacó que "no todo es el dinero y las plantillas, pues hay muchas cosas que te pueden llegar a jugar esos play off". Esas "cosas" son las que tiene el Córdoba CF, que presenta para esta 22-23 "una plantilla competitiva que cuenta con lo más grande, la afición": Los partidos de casa con 13.000 aficionados, pocos rivales lo tienen", añadió.

"Sabemos lo que hay. Es una categoría con bastante más calidad individual y colectiva, con equipos mejor trabajados y al final, cada categoría tiene sus cosas. La temporada pasada había que valorar lo que estábamos haciendo, y esta categoría es importante con jugadores de Primera y Segunda División, es un salto de calidad. Este año tenemos que estar más atentos y más concentrados", hizo hincapié Germán Crespo como análisis a la temporada que les espera.

Una categoría donde "ganar los dos partidos seguidos en casa" será "complicado", y si lo consiguen, Germán Crespo les pedirá a los suyos "que tengan los pies en el suelo". Para conseguir ese objetivo del ascenso, el granadino hizo un llamamiento a la "afición que va estar ahí siempre" para que apoyen también "cuando lleguen rachitas malas", puesto que "la máxima ayuda la van a tener desde fuera".

Por último, el entrenador del Córdoba CF habló sobre el caso del Dux Internacional, que todo hace indicar que dejará la competición por problemas económicos y el Grupo I estará compuesto por 19 equipos: "Perjudicas a una bonita categoría. La Federación tendrá que intentar mejoraremos, que equipos con problemas económicos que no van a salir te provoquen dos parones y tengas dos semanas de un partido a otro. Un club con problemas económicos lo que tiene que hacer es desaparecer. La RFEF tendrá que tomar medidas para que no vuelva a pasar", finalizó Germán Crespo.