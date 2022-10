Germán Crespo: "Las estadísticas están para romperlas y con esa idea va el Córdoba CF"

El Córdoba CF afronta su próximo duelo con la intención de ganar después de haber perdido su primer partido de la temporada tras cinco victorias consecutivas el pasado domingo en El Arcángel ante el Sanse (0-1). Un resultado que anima a los blanquiverdes a ir a por todas ante el Real Madrid Castilla, rival con el que se enfrentan este domingo (Alfredo Di Estéfano, 16:00) y que, como explicó Germán Crespo en la rueda de prensa previa, es un equipo que está demostrando en los dos años que lleva en la categoría que tiene "una plantilla completa con gente joven con mucha proyección".

"Casi todos los años le cuesta arrancar, pero conforme pasan las jornadas el equipo va a más y en esta temporada ha empezado bien aunque ha tenido algún mal resultado pero es la dinámica de esta competición en la que cualquier equipo te puede ganar", continuó el entrenador del Córdoba, quien destacó que la propuesta ofensiva del cuadro madrileño es "parecida" a la de los cordobesista, algo que les va a "venir bien".

Y es que, se trata de otro encuentro especial para este Córdoba CF que lleva dos temporadas batiendo récords, pues los blanquiverdes nunca han ganado en sus cinco visitas al filial blanco, las dos últimas ya en el Alfredo Di Stéfano: "Yo no he tenido la suerte de enfrentarme a ellos desde que salí del Madrid como jugador porque no hemos coincidido ni como jugador, porque tuve que dejarlo pronto por una lesión, ni entrenador. El año pasado fuimos capaces de romper estadísticas ante filiales y vamos con esa idea de conseguir los tres puntos después de esa derrota del domingo, no hay mejor forma de olvidarla en un campo como al que vamos", precisó un Germán Crespo que confía en romper con esa racha.

"Las estadísticas están para romperlas y con esa idea va a ir el Córdoba", añadió el granadino, que admitió que ya saben del peligro que tienen "los filiales y más el Castilla", pues ese "poderío económico y una plantilla muy compensada con un presupuesto grande siempre es complicado de ganar", aunque el CCF, como hizo hincapié su técnico, ha logrado "fuera de casa dos victorias en campos complicados" y confía en traerse "otros tres puntos de este complicado partido".

Con la mente puesta en "ganar los tres puntos" admitió afrontar el entrenador blanquiverde un encuentro de los que le gustan porque esta vez no van a tener enfrente a "un equipo como el de la semana pasada que jugaba los 90 minutos en bloque bajo", como fue el Sanse. "Ellos, por la propuesta y la verticalidad que tienen, harán un partido con muchas transiciones defensa-ataque y el que mejor lea eso y sepa lo que necesita en cada momento del choque va a ser el que se lleve los tres puntos", precisó sobre el encuentro.

Dos ausencias ante el Castilla

Con respecto a la convocatoria del Córdoba CF ante el Castilla, Germán Crespo admitió que no podrá contar ni con Ekaitz Jiménez ni con Ramón Bueno. El lateral zurdo sigue siendo "una baja importante en estas jornadas" en las que no han podido contar con él, ya que lleva desde pretemporada sin entrenarse con normalidad. Y es que, el vasco se ha operado este viernes y el doctor, en palabras del técnico granadino, ha dicho que "la operación ha salido bien y está contento con ello". "Hay que intentar que se recupere rápido y lo antes posible para que se incorpore poco a poco con el grupo y para la segunda vuelta se encuentre al 200% porque con las ganas que tiene, así va a a ser", señaló Germán Crespo.

Por su parte, sobre Ramón Bueno, el entrenador del Córdoba CF afirmó que tiene una "roturilla", pero que afronta la lesión con "tranquilidad" porque tiene una "plantilla completa" y eso le permite no "precipitarse para que la semana que viene se vuelva a reincorporar con el grupo", comentó el granadino sobre el centrocampista, que será el segundo partido consecutivo que se pierde por esta lesión.