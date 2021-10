Germán Crespo: "Tenemos que ser competitivos por respeto a la gente que nos sigue"

Germán Crespo dejó patente su satisfacción después de la victoria de su equipo ante el Juventud de Torremolinos, que le permite avanzar en la Copa RFEF y ver ya muy cerca esa deseada plaza en la Copa del Rey. El técnico elogió la capacidad de su equipo para no desconectarse del partido y también tuvo palabras de admiración para los aficionados que acompañaron a los suyos hasta Torremolinos en un día laborable.

Para el granadino, una de las claves del partido fue la perseverancia y "sobre todo, no perderle la cara al partido". "Ya nos ha pasado en algún partido que se nos han adelantado, pero si algo bueno tiene el equipo es que a pesar de recibir mazazos no se desanima y trata de ir a por la victoria. Habíamos hablado de que enfrente teníamos a un equipo muy competitivo y con calidad, pero no esperábamos recibir ese gol. Ya nos pasó en Jerez y en casa con el Don Benito, y eso es lo bueno que tiene el equipo. Hemos conseguido otra remontada que al final te da ánimo para los próximos partidos", comentó Crespo sobre el triunfo de los suyos.

Al técnico se le cuestionó también por las variantes de su equipo en ataque, que a la postre fueron las que decantaron el duelo de su lado: "Al final lo que buscamos es variedad, vamos alternando para que los rivales no sepan cómo nos tienen que defender. Me voy contento porque esa variantes que tenemos nos están dando mucho".

En el Municipal El Pozuelo, el Córdoba tuvo el respaldo de cientos de aficionados, algo que también mereció el elogio del entrenador blanquiverde. "La afición, ya lo dice todo. Una afición después del varapalo del año anterior, que tengamos 8.000 socios y donde vamos siempre nos arropan, incluso en Canarias, imagínate lo que eso ayuda... eso te da muchos puntos y en este tipo de eliminatorias te ayuda mucho".

Precisamente, por corresponder el esfuerzo de los aficionados, Germán Crespo valoró que merece la pena el esfuerzo de compaginar dos competiciones. "Desde primera hora valoramos esta situación y aunque estamos teniendo muchas lesiones y de cara a la liga no nos beneficia, el Córdoba tiene que ser un equipo competitivo por respeto a la gente que nos sigue", indicó el entrenador cordobesista. "Imagínate que no nos dejamos todo en el campo con la de gente que nos sigue. Es un club muy grande en todos los aspectos y por esa afición que nos acompaña a todos lados tenemos que dejarlo todo", añadió.

Al preparador blanquiverde se le cuestionó también por el Xerez CD, rival en la eliminatoria de cuartos de final, que se disputará en territorio jerezano, algo que prefería Germán antes que visitar al Yeclano. "Sobre la siguiente eliminatoria, lo estábamos deseando. Después de los viajes que estamos haciendo, teniendo que viajar a Canarias, imagínate ir a Yecla, que al final tienes que hacer noche y es un viaje de cinco o seis horas. El Xerez CD es un buen equipo, similar al Torremolinos. Estamos contentos porque buscábamos no tener hoy una prórroga y la cercanía en la próxima eliminatoria", admitió el técnico.