Los mimos de Germán Crespo con Viedma y Visus de cara a su vuelta con el Córdoba CF

Paso a paso. La enfermería del Córdoba CF empieza a despejarse. Los próximos en abandonarla son Viedma y Visus, que ya entrenan junto al resto del grupo. Germán Crespo mima a ambos jugadores de cara a la vuelta al verde. De este modo, Samu Delgado, Álex Bernal y Álex Meléndez serían los únicos que seguirán fuera de órbita con sus respectivos procesos de recuperación.

El centrocampista jiennense, que sólo tuvo unos minutos en la recta final del partido ante el Tamaraceite, ya entrena con normalidad y fue citado para el partido del pasado miércoles con el Ebro. Germán Crespo aclaró que "Viedma lo metimos en la convocatoria para que estuviese con el grupo". "Es verdad que puede entrar" para el envite del domingo ante el Cacereño porque está entrenando "bien".

El técnico del Córdoba CF señaló que Viedma es "un poco duda", ya que "si los entrenamientos fuesen exigentes sabemos la posibilidad". Además, desveló que "no queremos que nos pase como con el Tamaraceite". "Ahora está con muchas ganas, pero tenemos que ir poco a poco por todo lo que nos viene ahora", reconoció el preparador nazarí.

En el caso de Visus, Crespo apuntó que está "tocando balón y ya nota menos dolor". "Después de estas dos o tres semanas, hizo trabajo para fortalecer el tobillo y para la semana que viene estará al 100%", comentó el entrenador cordobesista. De momento, el defensa madrileño ya ve la luz al final del túnel tras lesionarse durante un entrenamiento en el campo chico de la Ciudad Deportiva.

También alabó Germán Crespo a Álex Prieto, el preparador físico" porque está haciendo "un trabajo importante a nivel físico". "En cuanto a los jugadores, ves a los que están fuera y lo que comentan es que están deseando volver, y eso nos da mucho", apuntó el preparador nazarí. "Todos quieren jugar y nosotros jugamos con eso, sobre todo con las sensaciones y la ilusión de estar en el once o mínimo en la convocatoria", apuntó. Eso sí, "aunque será un calentamiento de cabeza, me da la vida para poder elegir un once". De hecho, "el que se alegra es el cuerpo técnico porque el nivel de competitividad es máximo", señaló el técnico granadino.