Germán Crespo y una apuesta clara: "Sumar de tres en tres en casa para conseguir el objetivo"

El Córdoba CF sigue con su misma filosofía de cara a la segunda vuelta de la competición en el Grupo IV de Segunda RFEF. Germán Crespo mantiene el mismo patrón que tan buenos resultados le ha dado hasta este momento, por lo que no variará su hoja de ruta ni tampoco su discurso en la previa del envite de su equipo de este domingo ante el Xerez DFC.

Antes de centrarse en la cita ante el cuadro jerezano, Germán Crespo también hizo su particular análisis del stage en Bahréin. En este sentido, el técnico nazarí reconoció que han vivido "una experiencia bonita", en la que pudieron "conocer otra cultura". Además, durante la concentración en el país asiático también disputaron "dos partidos importantes", con los que poder "competir e intentar tener minutos cuando otros equipos no lo pudieron hacer tras el parón".

También expuso el lado más pesado de este stage en Bahréin, con "una vuelta con viajes largos y escalas, pero tuvimos el miércoles donde se recuperó un poco con un entrenamiento menos intenso y de menos carga". Eso sí, apuntó el preparador del Córdoba CF que "desde el jueves preparan ya el importante partido ante el Xerez DFC".

Sobre el rival, Germán Crespo apuntó que es "un equipo que tanto en ataque como en defensa hay pocos goles, salvo en nuestro partido allí y el de Vélez". Además, reconoció que el conjunto jerezano se está reforzando "sobre todo en la parte de arriba con el fichaje de David Grande". Sin embargo, reiteró su discurso de otras citas, en el que "nosotros a mirarnos a nosotros mismos para seguir en la misma dinámica", ya que es "importante sumar de tres en tres en casa para poder conseguir el objetivo del ascenso".

Con 40 puntos tras una gran primera vuelta, el camino debe seguir en la misma dinámica que hasta ahora. Y así lo reconoció Germán Crespo, aunque "al final en teoría en las segundas vueltas se suman menos puntos porque cuesta ganar más fuera de casa". También quiso destacar que los rivales de la zona alta visiten El Arcángel porque eso les da "confianza", al tener que "recibir a Villanovense, Ceuta... excepto al Cacereño".

Intratable en el coliseo ribereño, Germán Crespo apuntó que confían "en seguir en esa línea en casa. Lo mismo se nos escapa algún punto, pero si mantenemos la regularidad de la primera vuelta y si somos capaces de sumar de tres en tres, tendremos mucho camino recorrido hacia el objetivo", que no es otro que ascender a Primera RFEF de forma directa.

Por otro lado, a tenor de la clasificación del Xerez DFC, Germán Creso afirmó que "por sensaciones creía que iba a estar ahí arriba, a pesar de la victoria abultada de la primera vuelta". "Es un equipo que me sorprende que no estén arriba, pues creía que no iba a estar en los puestos que está", apuntó el técnico nazarí. Eso sí, reiteró que se están reforzando "donde creen que les ha faltado o han estado limitados y seguro que estarán más tranquilos en esta segunda vuelta en la clasificación".

Gudelj, "un acierto de la dirección deportiva"

La vuelta de Germán Crespo a la sala de prensa también sirvió para hablar del mercado de invierno, donde los blanquiverdes firmaron hasta el momento a Dragisa Gudelj. "Comentamos que no había fichajes al no ser que saliera una oportunidad y así ha sido", comentó sobre la incorporación del ex central del Cádiz B. "Es un jugador que viene de competir, de jugar todos los minutos, que tiene polivalencia porque puede jugar en dos o tres puestos, con un muy golpeo y que tanto en acciones de córner como en faltas laterales nos puede dar mucho", indicó.

También señaló que Gudelj viene como "queríamos". "El chaval se quiso comprometer hasta final de la temporada y ya depende de él que se gane esa renovación. Si firmábamos a alguien, era así y ha sido un acierto de la dirección deportiva", reconoció el preparador cordobesista sobre la incorporación del central neerlandés de origen serbio.

Por otro lado, comentó Germán Crespo que "en principio no esperamos nada" en esta recta final del mercado. Eso sí, dejó una puerta abierta porque "si sale alguna oportunidad u ofrecimiento... pero no queremos reforzarnos con jugadores con pocos minutos. Si traemos algo, es como Gudelj, que viene de competir en el equipo en el que ha estado".

Tampoco quiso olvidarse de Samu Delgado, clave para la llegada también de Gudelj tras aceptar de nuevo dejar libre su ficha. "Ya lo venimos comentando. Es una persona que en el vestuario es muy cariñoso y hace grupo. Siempre está ahí y lo único que deseamos es que tenga suerte", indicó Germán Crespo sobre el extremo manchego, que se operará en Barcelona el próximo 4 de febrero. "Se le va a realizar una operación y vamos a estar todos para ayudarle en lo que necesite porque es un chaval que se merece que le ocurran cosas buenas", reconoció el preparador granadino.