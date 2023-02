Fuenlabrada - Córdoba CF: En busca de un triunfo balsámico

Urge una victoria. El Córdoba CF visita este domingo al Fuenlabrada con la única e ineludible misión de sumar tres puntos que corten la horrible dinámica que atraviesan los blanquiverdes, para recuperar parte de la confianza perdida y dar de paso un balón de oxígeno a Germán Crespo, que vive su peor momento desde que aterrizó en El Arcángel y cuyo puesto empieza a estar discutido después de cinco semanas sin conocer el triunfo.

Ante la crisis de resultados que azota al Córdoba, la victoria es el único bálsamo y Fuenlabrada parece un escenario propicio para rehabilitarse. La forma en la que lleguen esos sanadores tres puntos es secundaria. El Córdoba necesita ganar y, a partir de ahí, ir mejorando poco a poco hasta parecerse al equipo que arrancó el curso como un torbellino. Está claro que esa versión está ahora muy lejos, pero los blanquiverdes tienen dentro la capacidad para acercarse al rendimiento de un equipo que maravilló al inicio de su primer curso en Primera Federación.

En esa búsqueda de los tres puntos que quiebren la dinámica negativa, el Fernando Torres de Fuenlabrada aparece como un buen escenario, pues el conjunto madrileño vive una situación más desesperada si cabe. Su racha es similar, cinco puntos en las últimas ocho jornadas, pero su situación en la tabla es dramática, pues se encuentran en los puestos de descenso cuando al inicio de la temporada partían en todas las quinielas para pelear por la zona noble.

Asumido ya que el salto de categoría tendrá que esperar, el Fuenlabrada trata al menos de salvar los muebles y no caer a Segunda Federación. Para ello, esta semana despidió a Mere Hermoso y se ha encomendado a Alfredo Sánchez mientras llega el nuevo dueño del banquillo.

Las dudas devoran al equipo madrileño y esa situación debe aprovecharla un Córdoba que no está precisamente sobrado, pero que sí tiene más calidad y alternativas en su plantilla para imponerse al Fuenlabrada. Los madrileños, de hecho, llevan cuatro partidos seguidos sin hacer gol y son el segundo peor ataque del Grupo I de Primera Federación.

Por todo ello, las excusas ya no valen para el Córdoba, que tendrá que salir a ganar, ser ambicioso y dominar los nervios y la presión. El manejo psicológico de la situación apunta a ser vital en un partido en el que tendrá mucho ganado el que logre adelantarse en el marcador. Tras los últimos varapalos tempraneros, especialmente en El Arcángel, los blanquiverdes tendrán que poner especial énfasis en la concentración inicial para evitar verse de nuevo a remolque.

Cambios en el once del Córdoba CF

Buscando esa mejoría colectiva, Germán Crespo hará cambios de nuevo. Kike Márquez tiene muchas papeletas para volver a la mediapunta, casi tantas como Simo de recuperar su sitio en la banda izquierda. También se espera que Diarra tome el relevo de un Javi Flores que no pasa un buen momento.

Caras nuevas en un once inicial que tendrá que buscar tres puntos convertidos en el mejor bálsamo para frenar la sangría, rearmar moralmente al grupo y dar aliento a un Germán Crespo que, como él mismo reconoció en la previa, ha vivido una semana complicada. Todo lo que no sea ganar en Fuenlabrada hará crecer las dudas en torno a la figura del técnico. Por eso, en el Córdoba no piensan en otro escenario que no sea el de volver de Fuenlabrada con tres puntos en la maleta y una sonrisa de alivio en el rostro.