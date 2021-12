Ekaitz Jiménez: "Se nos queda ese puntito de haber podido dar un poco más"

La Copa del Rey terminó para el Córdoba CF tras caer en la prórroga ante el Sevilla (0-1). El tanto de Ocampos en la segunda mitad de la prolongación dejó sin premio a unos jugadores blanquiverdes que cuajaron un gran partido ante un equipo de Champions League. Es por eso que Ekaitz Jiménez, señaló en zona mixta que, aunque hayan perdido, este choque les "refuerza" porque han "competido contra uno de los mejores equipos de Europa con unos jugadores increíbles".

"Teníamos el partido donde podíamos querer y nos da rabia porque es una jugada que hemos estado defendiendo muy bien todo el partido, además, hemos tenido algunas ocasiones buenas, pero se nos ha ido al final. Hemos estado ahí, pero se nos queda ese puntito de haber podido un poco más", puntualizó el lateral zurdo, que pese a la derrota, se mostró contento por el esfuerzo de sus compañeros.

Como admitió el futbolista blanquiverde, pese a que el Sevilla no salió al césped de El Arcángel con los titulares, "el once de inicio eran unos jugadorazos". Además, destacó que, conforme pasaban los minutos estaban "más cansados y entraban jugadores mejores" que ponían más complicado el partido a los locales. Aunque acabó el derbi con derrota cordobesa, Ekaitz Jiménez destacó que los futbolistas sevillistas "durante el partido estaban muy serios", pero al terminar, el futbolista dijo que habló con Ocampos y que le dio la "enhorabuena por el partidazo".

Y es que, Ekaitz destacó que la eliminación copera permite que ahora estén "centrados en la liga al 100%". De hecho, recordó que, cuando perdieron ante el Villanovense hace dos semanas, no estaban "pensando en otra cosa que no fuese la liga, porque es lo importante". Además, comentó que incluso no van a estar acostumbrados a jugar solo un partido por semana: "A ver cómo funcionamos jugando un partido por semana, nos hemos acostumbrado a jugar entresemana, pero esto nos va a venir bien porque algunos hemos jugado muchos minutos y se ha notado porque estamos cansados", señaló el cordobesista.

El lateral vasco, que admitió que no recordaba que había sido su debut en Copa del Rey, añadió que lo que les "da de comer es la liga", y que la Copa del Rey solo ha sido "el premio" que se han ganado, porque en la competición de la regularidad, como dijo el propio Ekaitz, es "el objetivo es claro", por lo que aseguró que el próximo partido en Canarias ante Las Palmas Atlético van "a estar al 100%" .

Por último, el zurdo destacó el ambiente de El Arcángel que "parecía de Primera División", al igual que en la final de la Copa Federación. "La gente apretaba, animaba, y también apretaba al árbitro y eso desde dentro se nota mucho, había momentos que recuperábamos o nos pasábamos el balón y notábamos que nos apoyaban desde la grada, por eso, parte de que hayamos llegado a la prórroga ha sido porque nos han llevado en volandas", indicó Ekaitz Jiménez.