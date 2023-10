David Rocha: "A un equipo como el Córdoba CF no le puedes dar facilidad"

El Córdoba CF salió victorioso de su encuentro ante el Mérida en El Arcángel (2-1). Un resultado con el que los blanquiverdes vuelven a la senda del triunfo en contraposición con los extremeños, quienes no evitaron la derrota a pesar de que hicieron "un partido muy completo", o al menos así lo aseguró David Rocha en la sala de prensa posterior al choque, añadiendo que jugar en "un escenario como El Arcángel no es fácil".

"Defensivamente hemos hecho un partido muy completo y no he visto al Córdoba demasiado cómodo. Los goles -en contra- vienen de dos situaciones sencillas: uno un balón a la espalda con un Elo que no es contundente del todo; y luego pillan al lateral con un balón a la espalda y hacen el segundo. Me da rabia, hemos hecho un partido más que digno y en dos situaciones sencillas... a un equipo como el Córdoba no le puedes dar facilidad", señaló el técnico del Mérida.

Y eso que al conjunto emeritense se le puso el partido de cara cuando Kike Márquez vio la cartulina roja a los cuatro minutos de juego. Una expulsión que vio el mediapunta en una "situación muy rápida" y que, según Rocha -quien confesó que no le gusta hablar de los árbitros-, el propio Kike Márquez le dijo al descanso que "le hace falta a Raúl", quien, de hecho, tuvo que ser cambiado por esa entrada".

Eso sí, el técnico del conjunto romano aseguró que "la segunda amarilla de Busi viene condicionada por esa expulsión de Kike". Lo que más lamentó Rocha es que no le dio "tiempo a disfrutar de la superioridad numérica" porque no interpretaron bien y fue en el 10 contra 10 cuando compitieron "bien ante un rival con mucha calidad arriba". "Hemos conseguido ponerles en un aprieto en la segunda parte, pero para sacar algo de aquí nuestro portero tenía que parar variar", comentó el técnico.

"El equipo se mantiene en pie y muy honrado, no tengo ningún pero a ninguno de los jugadores ni a las bajas que teníamos que eran muchísimas. El gol viene porque perdemos el balón y nos quedamos mirando. Quizás hemos visto que iba a ser más fácil de lo que podía ser, pero con 10 volvimos a tener ese gen competitivo", precisó Rocha, quien admitió que "el equipo ha competido bien y no se ha visto sometido, aunque ellos han sido dominadores", en referencia al CCF.

Por último, el entrenador del Mérida hizo hincapié en el gran partido de Carracedo, a quien calificó como "uno de los jugadores más determinantes de la categoría": "Ha estado bastante bien defendido por los laterales, pero es de los más desequilibrantes y con nivel de Segunda División", concluyó acerca del extremo del Córdoba CF.