El Cultural Leonesa - Córdoba CF, en la pizarra de Ricar

Ricardo Pozo Ricar, exjugador del Córdoba CF y ex director deportivo de la Cultural y Deportiva Leonesa, reconoce que para el partido de este domingo en el Reino de León (18:00) ve "a dos equipos que van a querer, cada uno a su manera, llevar la iniciativa del juego". No obstante, destaca que los blanquiverdes tienen ahora mismo "el mejor ataque" de Primera Federación.

Sobre el Córdoba CF, Ricar confiesa que es "uno de los equipos con más fortaleza a la hora de poder traer jugadores que otros equipos han querido y no han podido". "A eso sumamos esa predisposición a ganar, con un entrenador con la humildad suficiente, con no mucho recorrido, pero sí con condiciones para capitanear todo lo que se está generando", apunta.

De cara a este curso, Ricar ve al Córdoba CF y al Deportivo en la lucha por todo: "Por presupuesto son los dos más fuertes, pero me gusta mucho lo que está haciendo en los últimos tres años el Racing de Ferrol. Es otro equipo a batir y luego están las sorpresas". También reconoce que hay equipos "muy fuertes, pero no son las plantillas de la temporada pasada". No obstante, la entidad blanquiverde ha sabido reforzarse "muy bien y muy al estilo de su entrenador", lo que hace que se le otorgue "como principal equipo para estar en la primera posición".

Sobre la clave del encuentro de este domingo en el Reino de León, Ricar espera a una Cultural que estaba muy basada en su entrenador, un entrenador al que le gusta manejar los partidos para que no ocurran muchas cosas y que esté todo controlado". Para ello, basa "su poderío en el centro del campo para que no haya transiciones muy rápidas y, aunque no haya muchos ataques, que esté todo controlado".

"Y un Córdoba todo lo contrario. Creo que verlo jugar con un mediocampista más defensivo como Diarra, que no es así, y luego junto a Javi Flores, es decir voy al ataque. El Córdoba CF tiene el mejor ataque de la categoría con mucha diferencia: por predisposición del entrenador, por sistema de juego y jugadores que pone en el partido y por la alta capacidad de gol que tiene" reconoce un Ricar que no sabe "si ahora mismo con la energía que tiene, hay alguien que le pueda parar en los 90 minutos".

"Si me gustaría ver un equipo que le atacase al Córdoba CF para ver las posibilidades reales de este Córdoba CF", apunta. Además, ve "un estadio inmejorable para hacer fútbol, porque el campo es un espectáculo". También señala que "los dos equipos, cada uno a su manera, van a querer llevar la iniciativa del juego". "Si pasan cosas en el campo, el Córdoba se llevará la victoria. Si no pasan muchas cosas, puede que tenga más posibilidades la Cultural", comenta.

También argumenta que "seguramente más que defectos, tendría puntos débiles, pero cuando gana, gana y gana, se potencia lo bueno y se minimiza lo negativo". "Sin lugar a dudas y más en el mundo del fútbol, no existe nada que no sea imbatible y habrá alguna fórmula de ganar al Córdoba y si me tengo que poner delante del Córdoba, intentaría convencer a los míos de que hay que atacarles", reconoce.

Uno de los puntos fuertes en el "ritmo altísimo" de los partidos de los blanquiverdes. "Eso se lo otorgo a Germán. No es solo como entrenan, si no la fortaleza para entender que eres un recién ascendido, pero eres el Córdoba y juegas con dos mediocentros y uno es Diarra que lo conozco bien, es un ocho y lo pones de pivote defensivo. Es una mentalidad y transmitir unas exigencias para que siendo vertical y con mucho gol tengan esa energía y esa forma de entender el juego", aclara.

Sobre la Cultural y Deportiva Leonesa, Ricar reconoce que "se parece mucho al Córdoba en ciertos aspectos. Es un club muy profesional, con un director general que representa a un dueño que no es de España". "No hay la unión, no hay la idea de que todos van a una como hay aquí en Córdoba", comenta. De este modo, "quizás en el partido conforme pase el tiempo si el Córdoba es capaz de manejar la situación es un punto a su favor. Todo lo contrario si la Cultural se pone por delante".

La Cultural, un equipo "muy de Ocampo"

En lo meramente deportivo, la Cultural es un conjunto "muy de Ocampo. Es un entrenador que le gusta tener talento y que éste se ponga al servicio del equipo. El orden y el trabajo está por encima de la individualidad. Le gusta mucho controlar el partido en su medio campo". "Se va a jugar a dos cosas diferentes, si la Cultural se pone por delante, el míster sabe manejar esas situaciones", indica. "Para mí se me antoja vital que quien quiera ganar el partido, debe hacer correr al equipo o pararlo", aclara.

Por último, un punto negativo es "los nervios" de la Cultural Leonesa. "La tensión en casa la están notando. Es un equipo que está con la sensación de que no deberían haber bajado a Segunda División y que esta categoría no se corresponde con lo que se merece", apunta. Además, señala que "esos 20-25 primeros minutos si el Córdoba hace sufrir a la Cultural le puede pasar mella a la plantilla".