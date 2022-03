De las Cuevas: "Es más bonito conseguir el ascenso en casa con tu gente"

El Córdoba CF afronta una semana clave con la vista puesta en el encuentro del próximo domingo ante el segundo clasificado, el Cacereño. Un duelo sobre el que Miguel De las Cuevas señaló, en la previa en la rueda de prensa de El Arcángel, que es para "ir a ganar y aumentar la distancia con el rival más cercano", en un partido que será "muy bonito con la afición desplazada y con ambiente".

"El Cacereño está haciendo un año espectacular para ir primero o segundo en cualquier grupo de la categoría, pero hay que saber jugar con nuestra ventaja en la tabla porque, si ellos no ganan el partido, se les pone muy complicado pillarnos", admitió el alicantino, que aseguró que llega a este tramo final de liga "contento" y cada vez encontrándose mejor. "Estoy muy feliz por lo que siento por este club y la felicidad que tengo, y más cuando acompañan los resultado, los goles y que, a nivel general, es un gran año con grandes números y estamos arriba sin bajar en ningún momento", añadió.

El próximo rival, antes de hacer frente a los blanquiverdes, juega este miércoles ante el Mensajero (Silvestre Carrillo, 19:00). Un encuentro aplazado por que covid que De las Cuevas confesó que van a ver como "profesionales" que son y sobre el que desea que "el Cacereño no gane" para que la victoria cordobesista en Cáceres pueda ser casi definitiva. Sobre ese cercano ascenso, el jugador del Córdoba CF indicó que "anímicamente es más bonito conseguirlo en casa con tu gente", es decir, "que termine el partido y la afición esté al lado".

"Lo mejor es que ascendamos cuanto antes porque el fútbol siempre da muchas vueltas, aunque cualquier aficionado querrá que su equipo ascienda en casa", añadió. Un ascenso que De las Cuevas podría celebrar junto a sus 100 partidos que pronto cumplirá vistiendo la blanquiverde: "Es espectacular, vine para un año y llevo ya cuatro. No imaginé llevar tantos años aquí y más con la presión del Córdoba, pero es un orgullo entrar en la historia del club".

"El objetivo que me planteo personal y grupalmente es el ascenso. El Córdoba merece estar más arriba y las categorías, como profesionales que somos, no importan a la hora de celebrar el ascenso. Aunque, a nivel de afición, va a ser todo muy bonito y estoy feliz de aportar esto en los cuatro años que he estado aquí, sería el colofón que el Córdoba estuviese cuanto antes en el futbol profesional", comentó De las Cuevas con ilusión.

Sobre su posible ampliación de contrato automática cuando participe en 15 goles esta temporada, cifra a la que está muy cerca de lograr con los 13 en los que ya ha participado, el centrocampista del Córdoba CF destacó que su "objetivo es seguir aquí", porque está "muy feliz" y no le preocupa no alcanzar esos números a final de campaña: "El club me dice que esté tranquilo, y si quieren que renueve, nos ponemos de acuerdo en cinco minutos como pasó en verano", concluyó.