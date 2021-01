De las Cuevas, seria duda para la visita del Córdoba CF al UCAM Murcia

La fortuna no está acompañando esta temporada a Miguel de las Cuevas. El alicantino no pudo ejercitarse este jueves con el resto de sus compañeros y es seria duda para el trascendental partido del domingo ante el UCAM Murcia. El motivo no es otro que el golpe en un tobillo que el veterano futbolista se llevó en la primera sesión de la semana. A la espera de las pruebas médicas que los servicios médicos del club blanquiverde le realizarán este viernes, la presencia del mediapunta en la Vieja Condomina se antoja prácticamente imposible.

En el entrenamiento desarrollado en la Ciudad Deportiva, Pablo Alfaro ha podido contar de nuevo con Djetei y Carlos Valverde, que sí parecen ya totalmente recuperado de sus dolencias, lo que supone un alivio para el técnico, que podrá contar con dos futbolistas que venían siendo titulares fijos en las últimas semanas, especialmente en el caso del central camerunés.

No tendrá tanta fortuna Alfaro con De las Cuevas, justo cuando el alicantino parecía empezar a coger ritmo después de los problemas físicos que ha arrastrado durante toda la presente temporada. Después de dos convalecencias por problemas musculares, el mediapunta empezó a agarrar el ritmo del grupo desde finales del 2020 y poco a poco ha ido sumando minutos, siendo titular por primera vez ante el Yeclano Deportivo.

Alfaro parecía convencido de darle galones al ex de Osasuna y Atlético de Madrid, pero este nuevo parón por un contratiempo físico hará que el técnico tenga que variar de nuevo sus planes, salvo que las pruebas médicas arrojen un diagnóstico mucho mejor del que se espera.

El UCAM Murcia, sin Tropi

Pero los problemas de lesiones no son exclusivos del Córdoba. El UCAM Murcia, rival de los blanquiverdes este domingo, no podrá contar con uno de sus jugadores más importantes, el centrocampista Tropi, que arrastra problemas en un tobillo desde la pasada semana y que no termina de recuperarse.

Los universitarios, que también andan pendientes del mercado de fichajes, han confirmado la llegada del mediocentro sub 23 Jannick Buyla, que jugará en Murcia hasta el final de la temporada a préstamo desde el Zaragoza. El conjunto murciano, además, pretende hacerse con Juanto Ortuño, que estuvo el año pasado en el Córdoba.