El Córdoba CF vuelve a ganar en El Arcángel con los de siempre

Portazo a la crisis. Al menos, de momento. El Córdoba CF sumó tres puntos terapéuticos ante la Cultural y Deportiva Leonesa para romper dos dinámicas que le pesaban como un losa: por un lado, la que le mantenía seis jornadas sin conocer el triunfo; por otro, la que recordaba que el equipo había perdido en sus últimos cuatro encuentros en El Arcángel. De un plumazo, el equipo de Germán Crespo soltó ambos lastres y lo hizo en un partido que vivieron los de siempre, en la grada y en el campo.

En la grada, porque El Arcángel registró la peor entrada de la temporada. Los 9.830 espectadores que arrojaron los tornos del feudo blanquiverde suponen la afluencia de público más pobre en lo que va de curso y la primera vez en esta campaña en que el CCF se queda por debajo de la barrera de los 10.000 seguidores en su estadio.

Curiosamente, la peor asistencia de la temporada llega dos semanas después de que El Arcángel registrase la mejor del curso, en el partido ante el Real Madrid Castilla. De más de 20.000 almas en el feudo blanquiverde a ni tan siquiera 10.000. El tiempo parece demostrar que ese casi lleno ante el filial blanco tuvo mucho más que ver con el escudo que el rival portaba en la camiseta que con el sentimiento blanquiverde de una ciudad que, en ocasiones, y especialmente cuando las cosas no marchan bien, vive de espaldas al equipo que la representa.

Con todo, y pese a que el ambiente era mucho más frío que hace dos jornadas, El Arcángel registró una entrada que sigue siendo importante en la Primera Federación. Estuvieron los de siempre, los que nunca fallan llueva o haga sol, vaya mejor o pero el equipo. Esos cerca de 10.000 fieles que siempre cumplen, justo a los dos o tres mil abonados que también arropan a la entidad con el pago de sus abonos, si bien luego terminan por no acudir de manera regular al estadio por diversos motivos.

A mitad de semana, Javier González Calvo, el consejero delegado del club, pidió que los aficionados acudieran a El Arcángel con espíritu constructivo y optimismo. "El que no quiera, que no venga, que no pasa nada", aseguró. Viendo el dato de asistencia, cabe deducir que fueron muchos los que le hicieron caso y ocuparon el domingo en otros menesteres.

Con los de siempre en la grada, Germán Crespo tiró de los de siempre para encarar el partido sobre el césped. La vieja guardia del vestuario, los que forman parte de él desde que arrancó el curso, fueron los hombres que llevaron el peso del equipo en un partido ante la Cultural Leonesa en el que había mucho en juego después de la imagen de descomposición que el equipo exhibió en Fuenlabrada.

Kike Márquez, protagonista

En el once inicial del técnico granadino no había ni rastro de los seis fichajes invernales. ¿Casualidad? Nada más lejos de la realidad. En momentos complicados, el técnico prefiere tirar de lo conocido. Y lo conocido es, por ejemplo, Kike Márquez, quien instantes antes de escuchar de incrustar el balón en la escuadra de la portería de Salvi Carrasco tuvo que escuchar algún reproche al escapársele un balón por la línea de fondo.

Y es que entre los de siempre anidan también ciertos vicios recurrentes. En El Arcángel, el talento parece estar siempre bajo sospecha, pero esta vez sirvió a los de Germán Crespo para recuperar la sonrisa en casa. Victoria, portería a cero y a mirar con cierto optimismo a lo que viene.